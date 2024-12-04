Морозы до -5, но без осадков: прогноз погоды на 5 декабря
Погода в четверг, 5 декабря, будет сухой, но холодной. Что днем, что ночью почти на всей территории страны прогнозируются морозы.
Синоптики также прогнозируют облачную погоду. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 5 декабря
Синоптики прогнозируют в четверг, 5 декабря, облачную и морозную погоду. Впрочем, осадки не ожидаются. Ветер будет преимущественно юго-восточный, 3 – 8 метров в секунду.
Ночью на всей территории страны будут морозы от 0 до -5 градусов. Прохладнее будет в Карпатах, где столбики термометров опустятся до -4...-9 градусов. Днем в Украине будет теплее – от -3 до +2 градусов, а на Юге – до +6.
В Киеве днем температура будет достигать 0, ночью – до -3 мороза. Существенных осадков в столице не прогнозируют, однако местами может наблюдаться туман.
Температура в крупных городах
- Киев -1...+1;
- Ужгород +1...+3;
- Львов 0...+2;
- Ивано-Франковск 0...+2;
- Тернополь -1...+1;
- Черновцы 0...+2;
- Хмельницкий -1...+1;
- Луцк 0...+2;
- Ровно 0...+2;
- Житомир -1...+1;
- Винница -1...+1;
- Одесса +2...+4;
- Николаев +2...+4;
- Херсон +3...+5;
- Симферополь +5...+7;
- Кропивницкий -1...+1;
- Черкассы -1...+1;
- Чернигов -1...+1;
- Сумы -1...+1;
- Полтава -1...+1;
- Днепр 0...+2;
- Запорожье +3....+5;
- Донецк +1...+3;
- Луганск 0...+2;
- Харьков -1...+1.