Жара местами немного спадет, а осадков не будет: прогноз погоды на 6 июля
Источник:Укргидрометцентр
В субботу, 6 июля, синоптики прогнозируют день без осадков. Кроме этого, температура воздуха в регионах страны будет не такой высокой.
Так, лишь в некоторых областях Украины можно ждать небольшого дождика. Также в этот день может быть небольшая облачность.
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Погода в Украине 6 июля
Синоптики прогнозируют на субботу, 6 июля, небольшую облачность.
В этот день будет без осадков, только в Сумской и восточных областях ночью местами выпадет небольшой дождь.
Ветер преимущественно северный, на западе страны юго-западный. Его порывы могут достигать 5 – 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет в пределах +11 – +16, днем +23 – +28. На юге и востоке страны ночью термометры будут показывать +18 – +23, днем +27 – +32. В Карпатах ночью +7 – +12, днем температура воздуха будет колебаться от +19 до +24.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +25...+27,
- Ужгород +26...+28,
- Львов +25...+27,
- Ивано-Франковск +25...+27,
- Тернополь +25...+27,
- Черновцы +25...+27,
- Хмельницкий +25...+27,
- Луцк +25...+27,
- Ровно +25...+27,
- Житомир +25...+27,
- Винница +25...+27,
- Одесса +29...+31,
- Николаев +29...+31,
- Херсон +29...+31,
- Симферополь +30...+32,
- Кропивницкий +27...+29,
- Черкассы +25...+27,
- Чернигов +25...+27,
- Сумы +25...+27,
- Полтава +25...+27,
- Днепр +28...+30,
- Запорожье +29...+31,
- Донецк +28...+30,
- Луганск +28...+30,
- Харьков +29...+31.
Погода в Украине 6 июля 2024 года / Фото "Укргидрометцентра"