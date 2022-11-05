В Украину идут дожди и заморозки: прогноз погоды на 6 ноября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине 6 ноября будет прохладной и мокрой. В ряде регионов синоптики прогнозируют дожди и существенные похолодания.
Погода в разных регионах обещает много сюрпризов – по всей территории Украины 6 ноября температура воздуха будет колебаться от -2 до +15 градусов. Теплее всего будет на Западе, холоднее – на Востоке и на Севере.
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Погода в регионах
На Западе 6 ноября будет облачно, а иногда возможны дожди, в частности на Прикарпатье, Волыни, Ровненщине, Тернопольщине, Хмельнитчине. Самый теплый день будет на Закарпатье – там воздух разогреется до +15 градусов.
На Юге будет облачно, но осадков синоптики не прогнозируют. Однако ночью в регионах будет прохладно – столбики термометра опустятся кое-где до +4 градусов, а в Запорожье до 0. Днем воздух разогреется максимум до +12.
В центральных регионах день будет прохладным, ночью возможны заморозки, особенно на Кировоградщине. В то же время в Винницкой области днем возможны дожди.
На севере также возможны дожди. Кроме того, в Сумской области ночью синоптики прогнозируют заморозки – температура воздуха опустится до -2 градусов.
На Востоке день будет самым холодным. Днем температура воздуха не поднимется выше +7 градусов. В то же время, ночью возможны заморозки, особенно на Харьковщине.
В Киеве день будет прохладный, иногда возможны мелкие дожди. Температура воздуха будет составлять +4...+8 градусов.
Погода в городах
Ужгород – +7...+15
Львов – +8...+11
Ивано-Франковск – +8...+11
Тернополь – +8...+10
Черновцы – +9...+12
Хмельницкий – +6...+9
Луцк – +9...+11
Ровно – +8...+11
Житомир – +7...+8
Винница – +6...+10
Одесса – +8...+12
Николаев – +4...+11
Херсон – +4...+12
Симферополь – +4...+12
Кропивницкий – +1...+9
Черкассы – +3...+9
Чернигов – +1...+7
Суммы – -2...+5
Полтава – -1...+6
Днепр – +1...+7
Запорожье – 0...+8
Донецк – +1...+5
Луганск – +1...+5
Харьков – -1...+4
Киев – +4...+8