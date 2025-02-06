Гололедица на дорогах и небольшой снег: прогноз погоды на 7 февраля

Погода в Украине в пятницу, 7 февраля, местами будет солнечной и без осадков в большинстве регионов. В то же время на юге страны возможен небольшой снег.

Синоптики предупреждают о мощном антициклоне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине

В Укргидрометцентре говорят, что мощный антициклон, сформированный в арктическом воздухе, обусловливает в Украине дальнейший рост и так высокого атмосферного давления. Вследствие этого местами небо прояснится, а в большинстве регионов страны день пройдет без осадков. Однако, в Крыму будет падать небольшой снег.

На дорогах местами возможна гололедица. В течение дня синоптики прогнозируют северо-восточный ветер со скоростью 5 – 10 метров в секунду. В то же время на юго-востоке страны могут быть порывы со скоростью до 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до -8 градусов мороза, а днем – от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

Киев -1...+1;

Ужгород +3...+5;

Львов 0...+2;

Ивано-Франковск 0...+2;

Тернополь 0...+2;

Черновцы 0...+2;

Хмельницкий 0...+2;

Луцк 0...+2;

Ровно 0...+2;

Житомир -1...+1;

Винница -1...+1;

Одесса +1...+3;

Николаев 0...+2;

Херсон 0...+2;

Симферополь 0...+2;

Кропивницкий -1...+1;

Черкассы -1...+1;

Чернигов -1...+1;

Сумы 0...-2;

Полтава -3...-1;

Днепр 0...-2;

Запорожье -1....+1;

Донецк -3...-1;

Луганск -3...-1;

Харьков -3...-1.



Прогноз погоды в Украине на 7 февраля / Скриншот карты Укргидрометцентра