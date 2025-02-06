Гололедица на дорогах и небольшой снег: прогноз погоды на 7 февраля
Погода в Украине в пятницу, 7 февраля, местами будет солнечной и без осадков в большинстве регионов. В то же время на юге страны возможен небольшой снег.
Синоптики предупреждают о мощном антициклоне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также В Украину придут морозы и снег: надолго ли: надолго ли
Какой будет погода в Украине
В Укргидрометцентре говорят, что мощный антициклон, сформированный в арктическом воздухе, обусловливает в Украине дальнейший рост и так высокого атмосферного давления. Вследствие этого местами небо прояснится, а в большинстве регионов страны день пройдет без осадков. Однако, в Крыму будет падать небольшой снег.
На дорогах местами возможна гололедица. В течение дня синоптики прогнозируют северо-восточный ветер со скоростью 5 – 10 метров в секунду. В то же время на юго-востоке страны могут быть порывы со скоростью до 15 – 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до -8 градусов мороза, а днем – от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев -1...+1;
- Ужгород +3...+5;
- Львов 0...+2;
- Ивано-Франковск 0...+2;
- Тернополь 0...+2;
- Черновцы 0...+2;
- Хмельницкий 0...+2;
- Луцк 0...+2;
- Ровно 0...+2;
- Житомир -1...+1;
- Винница -1...+1;
- Одесса +1...+3;
- Николаев 0...+2;
- Херсон 0...+2;
- Симферополь 0...+2;
- Кропивницкий -1...+1;
- Черкассы -1...+1;
- Чернигов -1...+1;
- Сумы 0...-2;
- Полтава -3...-1;
- Днепр 0...-2;
- Запорожье -1....+1;
- Донецк -3...-1;
- Луганск -3...-1;
- Харьков -3...-1.
Прогноз погоды в Украине на 7 февраля / Скриншот карты Укргидрометцентра