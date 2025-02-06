Синоптики попереджають про потужний антициклон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні

В Укргідрометцентрі кажуть, що потужний антициклон, сформований в арктичному повітрі, зумовлює в Україні подальший ріст і так високого атмосферного тиску. Внаслідок цього подекуди небо проясниться, а у більшості регіонів країни день пройде без опадів. Однак, у Криму падатиме невеликий сніг.

На дорогах місцями можлива ожеледиця. Впродовж дня синоптики прогнозують північно-східний вітер зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Водночас на південному сході країни можуть бути пориви зі швидкістю до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від -3 до -8 градусів морозу, а вдень – від -3 градусів морозу до +2 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ -1...+1;

Ужгород +3...+5;

Львів 0...+2;

Івано-Франківськ 0...+2;

Тернопіль 0...+2;

Чернівці 0...+2;

Хмельницький 0...+2;

Луцьк 0...+2;

Рівне 0...+2;

Житомир -1...+1;

Вінниця -1...+1;

Одеса +1...+3;

Миколаїв 0...+2;

Херсон 0...+2;

Сімферополь 0...+2;

Кропивницький -1...+1;

Черкаси -1...+1;

Чернігів -1...+1;

Суми 0...-2;

Полтава -3...-1;

Дніпро 0...-2;

Запоріжжя -1...+1;

Донецьк -3...-1;

Луганськ -3...-1;

Харків -3...-1.



Прогноз погоди в Україні на 7 лютого / Скриншот карти Укргідрометцентру