Классическая зима со снегом и серыми облаками: прогноз погоды в Украине 7 февраля
Источник:Укргидрометцентр
Во вторник в Украине будет выпадать снег. Преимущественно осадки будут небольшими, в западных областях их будет больше всего.
Погода будет морозной, но не слишком. Сильные осадки синоптики также не прогнозируют. Однако в некоторых регионах будет сильный ветер.
К теме Почему на Востоке Украины обычно более сильные морозы: объяснение синоптика
Какая будет погода в Украине 7 февраля
7 февраля в Украине облачно с прояснениями. В западных, северных, Винницкой областях и Крыму днем прогнозируют небольшой снег. На остальной территории без существенных осадков.
Ветер ожидается северный, северо-восточный, 5-10 метров в секунду, в южной части страны и восточных областях местами будут порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью опустится до -4...-9 градусов мороза, в Закарпатье до -15 градусов мороза.
На дорогах кое-где гололедица.
Прогноз погоды в Киевской области
В Киевской области облачно с прояснениями, будет идти небольшой снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 метров в секунду.
Температура в области ночью опустится до -4...-9 градусов мороза, днем будет держаться в пределах 0...-5 градусов мороза. В столице ночью будет -6...-8 градусов мороза, днем -1...-3 градусов мороза.
Погода в областных центрах во вторник
- Киев – -3...-1
- Ужгород – 0...-2
- Львов – -3...-1
- Ивано-Франковск – -5...-3
- Тернополь – 0...-2
- Черновцы – -3...-1
- Хмельницкий – 0...-2
- Луцк – -1...+1
- Ровно – -1...+1
- Житомир – 0...-2
- Винница – -1...+1
- Одесса – -1...+1
- Николаев – -1...+1
- Херсон – -1...+1
- Симферополь – -4...-2
- Кропивницкий – 0...-2
- Черкассы – -3...-1
- Чернигов – -3...-1
- Суммы – -5...-3
- Полтава – -3...-1
- Днепр – -3…-1
- Запорожье – -3...-1
- Донецк – -5...-3
- Луганск – -5...-3
- Харьков – -4...-2
Прогноз погоды в Украине 7 февраля / Укргидрометцентр