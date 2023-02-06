Классическая зима со снегом и серыми облаками: прогноз погоды в Украине 7 февраля

Во вторник в Украине будет выпадать снег. Преимущественно осадки будут небольшими, в западных областях их будет больше всего.

Погода будет морозной, но не слишком. Сильные осадки синоптики также не прогнозируют. Однако в некоторых регионах будет сильный ветер.

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Какая будет погода в Украине 7 февраля

7 февраля в Украине облачно с прояснениями. В западных, северных, Винницкой областях и Крыму днем прогнозируют небольшой снег. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер ожидается северный, северо-восточный, 5-10 метров в секунду, в южной части страны и восточных областях местами будут порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью опустится до -4...-9 градусов мороза, в Закарпатье до -15 градусов мороза.

На дорогах кое-где гололедица.

Прогноз погоды в Киевской области

В Киевской области облачно с прояснениями, будет идти небольшой снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

Температура в области ночью опустится до -4...-9 градусов мороза, днем будет держаться в пределах 0...-5 градусов мороза. В столице ночью будет -6...-8 градусов мороза, днем -1...-3 градусов мороза.

Погода в областных центрах во вторник

Киев – -3...-1

Ужгород – 0...-2

Львов – -3...-1

Ивано-Франковск – -5...-3

Тернополь – 0...-2

Черновцы – -3...-1

Хмельницкий – 0...-2

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – 0...-2

Винница – -1...+1

Одесса – -1...+1

Николаев – -1...+1

Херсон – -1...+1

Симферополь – -4...-2

Кропивницкий – 0...-2

Черкассы – -3...-1

Чернигов – -3...-1

Суммы – -5...-3

Полтава – -3...-1

Днепр – -3…-1

Запорожье – -3...-1

Донецк – -5...-3

Луганск – -5...-3

Харьков – -4...-2



Прогноз погоды в Украине 7 февраля / Укргидрометцентр