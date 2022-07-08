Грозы, град и шквальный ветер: в каких регионах синоптики предупреждают о непогоде

8 июля 2022 , 10:39
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Источник:

Гидрометцентр

В последнее время погода в Украине остается нестабильной. В некоторых регионах наблюдается жара, а в других – грозы, град и шквальный ветер.

Так, Гидрометцентр опубликовал метеорологические предупреждения по территории Украины. В большинстве областей ожидается ненастье.

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В каких регионах синоптики предупреждают о непогоде

Днем 8 июля в 8 областях Украины будут грозы, а в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. В этих регионах объявили І уровень опасности, желтый.

Речь идет о следующих областях:

  • Черниговская
  • Сумская
  • Черкасская
  • Кировоградская
  • Полтавская
  • Одесская
  • Николаевская

Кроме большинства западных областей, 8 –   9 июля в Украине, Николаевской, Черкасской, Полтавской и Киевской областях, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.


В каких регионах синоптики предупреждают о непогоде / Фото Гидрометцентр

Прогноз погоды в городах Украины на 8 июля

Погода в Украине в пятницу, 8 июля, будет жаркой. Температура воздуха прогреется до +33 градусов. Синоптики прогнозируют грозы в центральных, южных и северных областях. Тем временем на Западе будет солнечно.

  • Ужгород – +24...+26
  • Львов – +23...+25
  • Ивано-Франковск – +24...+26
  • Тернополь – +24...+26
  • Черновцы – +25...+27
  • Хмельницкий – +24...+26
  • Луцк – +23...+25
  • Ровно – +24...+26
  • Житомир – +23...+25
  • Винница – +24...+26
  • Одесса – +28...+30
  • Николаев – +30...+32
  • Херсон – +31..+33
  • Симферополь – +30...+32
  • Кропивницкий – +29...+31
  • Черкассы – +24...+26
  • Чернигов – +25...+27
  • Суммы – +26..+28
  • Полтава – +30...+32
  • Днепр – +31...+33
  • Запорожье – +31...+33
  • Донецк – +30...+32
  • Луганск – +30...+32
  • Харьков – +31...+33
  • Киев – +24...+26

Что делать во время грозы: смотрите видео

 

Автор: Марта Касіянчук