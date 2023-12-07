Снег и другие осадки, местами значительные порывы ветра: какова погода в Украине 8 декабря

Погода в пятницу 8 декабря не будет удивлять неожиданными переменами. В большинстве областей температура будет по-прежнему колебаться в пределах 0 – 10 градусов ниже нуля, на Юге будет немного теплее.

Однако синоптики прогнозируют гололедицу и значительные порывы ветра в некоторых регионах. В пригорских районах существует снеголавинная угроза.

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Какая будет погода в Украине

Синоптики 8 декабря прогнозируют облачную погоду на всей территории Украины. На Севере, а также Винницкой и Харьковской областях обещают снег. В большинстве центральных, восточных и южных областей синоптики ожидают осадки в виде снега и дождя, местами возможно налипание мокрого снега, гололедица. В западных областях без существенных осадков, Закарпатье и Прикарпатье местами туман.

Синоптики предупреждают, что на дорогах большинства областей ожидается гололедица. Ветер будет умеренный, будет дуть с восточного или северо-восточного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду. В восточных и юго-восточных регионах местами порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Если говорить о температуре, то в северных и западных областях отметка термометра ночью будет достигать 4 – 9 градусов мороза, днем не будет превышать 1 – 6 градусов ниже нуля. На остальной территории в течение суток 0 – 5 градусов мороза, на Юге следует рассчитать на потепление до 0 – 5 градусов выше нуля, днем в Крыму 6 – 11 градусов тепла.

Температура в областных центрах

Киев – -3...-1;

Ужгород – 0...-2;

Львов – -5...-3;

Ивано-Франковск – -3...-1;

Тернополь – -3...-1;

Черновцы – -3...-1;

Хмельницкий – -4...-2;

Луцк – -4...-2;

Ровно – -4...-2;

Житомир – -5...-3;

Винница – 0…+2;

Одесса – +1...+3;

Николаев – +1…+3;;

Херсон – +2...+4;

Симферополь – +7...+9;

Кропивницкий – +1…+3;

Черкассы – +1…+3;

Чернигов – -5...-3;

Суммы – -6...-4;

Полтава – +1...+3;

Днепр – 0…+2;

Запорожье – +1...+3;

Донецк – 0...-2;

Луганск – -3...-1;

Харьков – 0…+2.

Синоптики прогнозируют умеренную снеголавинную опасность (2 уровень) 7 – 8 декабря на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Точный прогноз погоды в Украине 8 декабря 2023 года. / Карта Укргидрометцентра