Грозы будут путешествовать на Юг, жара останется в Украине: прогноз погоды на 8 июля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу, 8 июля, останется жаркой. Температура воздуха прогреется до +33 градусов.
Синоптики прогнозируют грозы в центральных, южных и северных областях. Тем временем на Западе будет солнечно.
Заметьте В Карпатах посреди лета температура воздуха упала почти до 0 градусов
Средняя дневная температура составит +24...+26 градусов. Теплее всего будет на Юге и Востоке. Температурный рекорд дня будет установлен в Херсонской, Харьковской и Запорожской областях. Там обещают до +33 градусов.
В Киеве прогнозируют +24...+26 градусов. Осадков не прогнозируют.
Прогноз синоптика Диденко
Наталья Диденко заявила, что дожди прогнозируют в Одесской, Черкасской, Полтавской, Сумской областях. Кроме того, немного осадков достанется Карпатам.
Температура воздуха еще остается с текущим распределением: жарко будет на Юге, Востоке, а также Полтавщине и Днепропетровщине, +28...+34 градуса, свежий, комфортный воздух – на Западе, Севере, большинстве центральных областей, +22... +28 градусов,
– сообщила украинская синоптик.
Прогноз погоды в городах Украины на 8 июля
Ужгород – +24...+26
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +23...+25
Ровно – +24...+26
Житомир – +23...+25
Винница – +24...+26
Одесса – +28...+30
Николаев – +30...+32
Херсон – +31..+33
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +25...+27
Суммы – +26..+28
Полтава – +30...+32
Днепр – +31...+33
Запорожье – +31...+33
Донецк – +30...+32
Луганск – +30...+32
Харьков – +31...+33
Киев – +24...+26
Прогноз погоды на 8 июля / Карта Укргидрометцентра