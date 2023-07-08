Жара и летние грозы: какой будет погода в Украине 9 июля

В воскресенье в целом по Украине будет достаточно жарко. Однако во многих регионах синоптики прогнозируют дожди и грозы.

9 июля в юго-восточных и восточных областях пройдут грозы – и уровень опасности.

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Какая будет погода в Украине 9 июля

В юго-восточных и восточных областях пройдут умеренные, местами кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков, только в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях ночью местами следует ожидать небольшие дожди и грозы.

Ветер будет северо-западный, в среднем 7 – 12 метров в секунду. Однако во всех, кроме западных и северных областей, местами возможны порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью опустится до +12...+17 градусов, а в южной части и восточных областях после захода солнца будет теплее: +18...+22 градусов.

Погода в воскресенье в Киеве

В столице прогнозируют переменную облачность, но без осадков. Температура ночью будет +14...+16 градусов, днем +24...+26 градусов.