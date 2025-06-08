Прогноз погоды на 9 июня 2025 года / Фото Укргидрометцентра
Комфортные +20 возвращаются, но не везде: прогноз погоды на 9 июня
- На большей части Украины 9 июня будет сохраняться жара, но в западных областях температура снизится до комфортных +20 градусов.
- Ожидаются кратковременные дожди и грозы ночью в западных и северных областях, днем в центральных, Одесской и Николаевской областях, ветер юго-западный с переходом на северо-западный.
- Температурный диапазон по областям: Киев +24...+26, Ужгород +20...+22, Львов +19...+21, Одесса +27...+29, Николаев +32...+34, Харьков +33...+35, Донецк +34...+36.
В понедельник, 9 июня, на большей части Украины будет сохраняться неописуемая жара. Однако жителей западных областей порадуют комфортные +20.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
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Какой будет погода в Украине
Синоптики ожидают по Украине переменную облачность. Кратковременные дожди, грозы прогнозируются ночью в большинстве западных, северных и Винницкой областях, днем в Сумской, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях. На остальной территории без осадков.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, в западных областях днем местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
В западных областях будет снижение температуры: ночью до +10...+15, днем до +17...+22, в большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях температура ночью +15...+20, снижение дневной до +23...+28.
На остальной территории сохранится жаркая погода: ночью +18...+23, днем +29...+34, на юго-востоке страны местами сильная жара +35...+37.
Погода в областных центрах
- Киев +24...+26;
- Ужгород +20...+22;
- Львов +19...+21;
- Ивано-Франковск +19...+30;
- Тернополь +19...+21;
- Черновцы +19...+21;
- Хмельницкий +19...+21;
- Луцк +19...+21;
- Ровно +19...+21;
- Житомир +21...+23;
- Винница +25...+27;
- Одесса +27...+29;
- Николаев +32...+34;
- Херсон +33...+35;
- Симферополь +31...+33...+33;
- Кропивницкий +28...+30;
- Черкассы +28...+30;
- Чернигов +24...+26;
- Сумы +27...+29;
- Полтава +30...+32;
- Днепр +33...+35;
- Запорожье +33...+35;
- Донецк +34...+36;
- Луганск +34...+36;
- Харьков +33...+35.