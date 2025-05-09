Зима снова напомнила о себе в мае: в сети показали фото заснеженных Карпат

В Украину снова вернулось похолодание с заморозками. Тем временем в Карпатах – снег и туман.

Поэтому население предупредили о серьезном ухудшении погодных условий в горах в пятницу, 9 мая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на горных спасателей Прикарпатья.

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В Карпатах ухудшение погодных условий

Спасатели рассказали, что по состоянию на 08:25 9 мая на горе Поп Иван облачная и туманная погода.

Видимость там ограничена.

Ветер восточный, северо-восточный со скоростью 10 – 12 метров в секунду, а температура воздуха опустилась до -7.

Тем временем в урочище Заросляк по состоянию на 09:00 также есть туман и снег. Ветер юго-западный, 3 – 5 метров в секунду.

Термометры показывают -1.

Снег в урочище Заросляк / Фото ГСЧС

Напомним, что 9 мая в Украине будет облачно с прояснениями. Кое-где могут быть дожди и грозы. Днем температура воздуха прогреется до +18.