В декабре в Украине будет много дождя, – народный синоптик поделился прогнозом на зиму

Декабрь этого года традиционно будет самым теплым месяцем зимы. Кроме того, он принесет украинцам множество дождей.

Каких-нибудь мощных морозов в декабре не будет. Об этом сообщил народный синоптик Станислав Щедрин.

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Когда в декабре больше похолодает

В первой декаде декабря возможны морозы. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах -5...+2 градуса. Ночью будет холоднее. Синоптик обещает -14...-2 градуса.

В редкие дни придет небольшой и умеренный снег, на Юге – с дождем. Уже вторая и первая половина третьей декады декабря должны быть очень теплыми,

– рассказал Щедрин.

По его словам, почти по всей Украине температура воздуха будет колебаться в пределах +4…+8 градусов днем и -1…+6 градусов ночью. Кроме того, в декабре будет много дождей и мокрого снега.

Ближе к Новому году столбики термометров могут опуститься на несколько градусов.

Январь принесет вьюги

Синоптик поделился и прогнозом на январь. Во второй месяц зимы по всей Украине пройдут снегопады и метели. В южных областях будут сильные дожди и мокрый снег.

Синоптик Владимир Деркач прогнозировал, что в начале декабря в Украине будет холодно, особенно по ночам. Впоследствии воздух немного прогреется, но дальше снова придет похолодание. Холод усилится к 20 декабря.