После короткого затишья в Украину вернутся грозы: когда и где

В некоторых областях Украины снова прогнозируют дожди и грозы. Ненастье вернется в основном на Запад и Север страны.

Несмотря на это, жара по всей территории Украины меньше не станет. Теплее всего будет на Юге – до 34 градусов тепла.

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В Украину снова идут грозы

Дожди вернутся в Украину уже с 5 – 6 июля. Хотя во многих областях будет тепло, однако гроза будет на:

Закарпатье;

Львовщине;

Прикарпатье;

Буковине;

Волынской области.

В других областях Украины будет солнечная и жаркая погода – до 35 градусов тепла.



Погода в Украине 5 июля / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

В течение 6 июля в большинстве областей Украины будет теплая погода. Без существенных осадков будет на Востоке, Юге и Центре страны. Дожди прогнозируют в:

Закарпатской;

Черновицкой;

Ивано-Франковский;

Львовской;

Волынский;

Ровненской;

Хмельницкий;

Винницкой;

Тернопольской;

Житомирской;

Киевской;

Черкасской;

в Сумской областях.



Погода в Украине 6 июля / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Кратко о погоде в Украине

2 июля сильный ливень пронесся в Тернополе. Там после дождя дороги превратились в реки. Кроме того, непогода свалила 5 деревьев. Одно из деревьев упало на автомобиль.

3 июля после ливня затопило Ивано-Франковск. В городе некоторое время не курсировали троллейбусы и не работал светофор.

В Житомире в этот же день пронесся ливень с градом. После этого улицы и тротуары залила вода. Гроза была сильной, но кратковременной.

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