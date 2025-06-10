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24 Канал Новости Украины На Сході дощі, на Півдні пожежна небезпека: прогноз погоди в Україні на 10 червня
9 июня, 14:46
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На Востоке дожди, на Юге пожарная опасность: прогноз погоды в Украине на 10 июня

Ирина Чеботникова

Средняя температура 10 июня в большинстве областей составит +20...+22. На Юге и Востоке будет +25...+28. В Донецкой и Луганской областях дожди.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 10 июня

Будет переменная облачность. Без осадков, только в восточных областях местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью +9...+14 градусов, на западе страны +6...+11, днем +18...+23; в южной части и юго-восточных областях ночью +17...+22, днем +24...+29 градусов.

Какой будет погода в Киеве и Киевской области 10 июня

Ожидаем небольшую облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду.

Температура по области ночью +9...+14 градусов, днем +18...+23; в Киеве ночью +12...+14, днем около +20 градусов.

Предупреждение о пожарной опасности

10 – 12 июня в южной части, большинстве центральных, Ивано-Франковской, Черновицкой и Харьковской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.


Пожарная опасность в Украине на 10 июня / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

  • Киев +19...+21
  • Ужгород +20...+22
  • Львов +19...+21
  • Ивано-Франковск +20...+22
  • Тернополь +20...+22
  • Черновцы +20...+22
  • Хмельницкий +20...+22
  • Луцк +18...+20
  • Ровно +18...+20
  • Житомир +19...+21
  • Винница +20...+22
  • Одесса +25...+27
  • Николаев +25...+27
  • Херсон +27...+29
  • Симферополь +27...+29
  • Кропивницкий +21...+23
  • Черкассы +21...+23
  • Чернигов +20...+22
  • Сумы +20...+22
  • Полтава +21...+23
  • Днепр +21...+23
  • Запорожье +27...+29
  • Донецк +26...+28
  • Луганск +26...+28
  • Харьков +23...+25


Прогноз погоды в Украине на 10 июня / Укргидрометцентр