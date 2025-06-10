На Востоке дожди, на Юге пожарная опасность: прогноз погоды в Украине на 10 июня

Средняя температура 10 июня в большинстве областей составит +20...+22. На Юге и Востоке будет +25...+28. В Донецкой и Луганской областях дожди.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 10 июня

Будет переменная облачность. Без осадков, только в восточных областях местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью +9...+14 градусов, на западе страны +6...+11, днем +18...+23; в южной части и юго-восточных областях ночью +17...+22, днем +24...+29 градусов.

Какой будет погода в Киеве и Киевской области 10 июня

Ожидаем небольшую облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду.

Температура по области ночью +9...+14 градусов, днем +18...+23; в Киеве ночью +12...+14, днем около +20 градусов.

Предупреждение о пожарной опасности

10 – 12 июня в южной части, большинстве центральных, Ивано-Франковской, Черновицкой и Харьковской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.



Пожарная опасность в Украине на 10 июня / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев +19...+21

Ужгород +20...+22

Львов +19...+21

Ивано-Франковск +20...+22

Тернополь +20...+22

Черновцы +20...+22

Хмельницкий +20...+22

Луцк +18...+20

Ровно +18...+20

Житомир +19...+21

Винница +20...+22

Одесса +25...+27

Николаев +25...+27

Херсон +27...+29

Симферополь +27...+29

Кропивницкий +21...+23

Черкассы +21...+23

Чернигов +20...+22

Сумы +20...+22

Полтава +21...+23

Днепр +21...+23

Запорожье +27...+29

Донецк +26...+28

Луганск +26...+28

Харьков +23...+25



Прогноз погоды в Украине на 10 июня / Укргидрометцентр