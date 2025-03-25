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24 Канал Новости Украины Облачно, а местами дождь: прогноз погоды на 26 марта
25 марта, 16:44
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Облачно, а местами дождь: прогноз погоды на 26 марта

Ирина Марцияш

В среду, 26 марта, в Украине будет облачно с прояснениями. В некоторых регионах ожидается небольшой дождь.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 26 марта

В среду, 26 марта, в Украине следует ожидать спокойную облачную погоду. Как объяснили синоптики, ее будет обусловливать влажная умеренно теплая воздушная масса.

Ночью на юге, востоке страны и Сумщине, днем в Карпатах и на Закарпатье небольшой дождь. Синоптики отмечают, что на остальной территории осадков не ожидается.

Ночью и утром в Карпатах и Закарпатье местами будет туман.

Ветер будет переменных направлений, порыв которого будет достигать 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью 0 – 5 градусов тепла, на юге до 8 градусов; днем 9 – 14 градусов, на Закарпатье и в южных областях 15 – 20 градусов,
– говорится в сообщении.


Погода на 26 марта / Карта Укргидрометцентра

Погода в областных центрах

  • Киев +11...+13
  • Ужгород +16...+18
  • Львов +12...+14
  • Ивано-Франковск +12...+14
  • Тернополь +12...+14
  • Черновцы +12...+14
  • Хмельницкий +12...+14
  • Луцк +12...+14
  • Ровно +12...+14
  • Житомир +11...+13
  • Винница +14...+16
  • Одесса +17...+19
  • Николаев +17...+19
  • Херсон +17...+19
  • Симферополь +17...+19
  • Кропивницкий +15...+17
  • Черкассы +14...+16
  • Чернигов +11...+13
  • Сумы +11...+13
  • Полтава +14...+16
  • Днепр +14...+16
  • Запорожье +17...+19
  • Донецк +15...+17
  • Луганск +13...+15
  • Харьков +14...+16