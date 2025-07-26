Украину накроют дожди и грозы: синоптики объяснили, в каких областях будет бушевать непогода
- 27 июля в Украине ожидаются дожди и грозы, особенно в западных областях, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.
- Во Львовской, Ровенской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявлен повышенный уровень опасности из-за значительных дождей, грозы, град и шквалы ветра.
- Температура воздуха в этих регионах будет колебаться от +16...+31 градусов днем и +17...+22 градусов ночью.
- Ветер ожидается северо-восточный, на западе с переходом на южный, скорость до 20 метров в секунду.
В западной части Украины в воскресенье, 27 июля, ожидаются местами значительные дожди и грозы. В целом в этот день будет облачно с прояснениями.
Информацию о погоде в разных областях Украины собрал 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр и областные региональные центры.
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Где ожидать непогоду 27 июля?
Синоптики объяснили, что в воскресенье в Украине будет облачно с прояснениями. Известно, что в западных, Винницкой, днем и в Житомирской, местами в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях умеренные, на западе страны местами значительные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы до 20 метров в секунду; на остальной территории без осадков.
Погода в Украине на 27 июля / Фото Укргидрометцентр
Ветер ожидается северо-восточный, на западе днем с переходом на южный, 7 – 12 метров в секунду. Непогода может бушевать в этих областях:
- Во Львовской области ожидаются грозы, местами значительные дожди, град, шквалы 15 – 20 метров в секунду. У Львове также грозы, утром и днем значительный дождь, град, шквалы ветра. Объявлен повышенный уровень опасности.
- В Ровненской области в течение суток ожидаются грозы, местами шквалы до 20 метров в секунду. Днем значительный дождь, местами град. Также объявлен первый (желтый) уровень опасности. В Ровно также прогнозируют грозы, местами шквалы ветра, значительный дождь и град.
- В Винницкой области 27 июля может быть гроза, днем местами град до 19 миллиметров и шквалы ветра. У Виннице также гроза, днем град и шквалы ветра. Объявлен повышенный уровень опасности. В области температура ночью +16...+21, днем +26...+31.
- В Тернопольской области могут быть кратковременные дожди, днем местами значительные дожди, местами град и грозы. В регионе объявили первый (желтый) уровень опасности.
- По территории Киевской области и города ночью без осадков, а днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный до 12 метров в секунду. Температура ночью +17...+22, днем +25...+30; в Киеве ночью +20...+22, днем +27...+29.
- В Хмельницкой области грозы, днем шквал до 20 метров в секунду. Объявлен повышенный уровень опасности.
- В Луцке может быть умеренный дождь, гроза. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду. У Волынской области умеренный, местами значительный дождь, грозы, днем местами град. Ночью и утром местами слабый туман.
- В Ивано-Франковской области и в городе в течение суток грозы, днем порывы южного ветра до 20 метров в секунду.
- В Черновицкой области ожидается гроза и шквалистое усиление ветра. Во второй половине дня 27 июля значительный дождь. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.