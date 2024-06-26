Местами дожди и даже грозы: прогноз погоды в Украине на 27 июня

26 июня 2024, 14:41
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Укргидрометцентр

В четверг, 27 июня, в Украине синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди. Кроме этого, также ожидается переменная облачность.

Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако осадки ожидаются только в определенных регионах. В частности, говорится о Закарпатье и в Карпатах.

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Какой будет погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что ночью на крайнем востоке страны также возможны кратковременные дожди, местами даже грозы. Ветер северо-восточный, на западе страны юго-восточный, 5- 10 метров за секунду. Температура ночью поднимется до +14...+19 градусов, днем до +25...+30 градусов.

Какой будет погода на Киевщине

В столице и области также ожидают переменную облачность, без осадков. Синоптики прогнозируют северо-восточный ветер, 5 – 10 метров в секунду.

Температура в Киевской области ночью будет +14...+19 градусов, днем +25...+30 градусов. В то же время в Киеве ночью столбики термометров покажут +15...+17 градусов, а днем +27...+29 градусов.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +27...+29,
  • Ужгород +26...+28,
  • Львов +27...+29,
  • Ивано-Франковск +27...+29,
  • Тернополь +27...+29,
  • Черновцы +27...+29,
  • Хмельницкий +26...+28,
  • Луцк +27...+29,
  • Ровно +27...+29,
  • Житомир +27...+29,
  • Винница +27...+29,
  • Одесса +28...+30,
  • Николаев +28...+30,
  • Херсон +28...+30,
  • Симферополь +28...+30,
  • Кропивницкий +28...+30,
  • Черкассы +27...+29,
  • Чернигов +26...+28,
  • Сумы +25...+27,
  • Полтава +26...+28,
  • Днепр +26...+28,
  • Запорожье +26...+28,
  • Донецк +25...+27,
  • Луганск +23...+25,
  • Харьков +25...+27.


Прогноз погоды на 27 июня / Фото Укргидрометцентра

Автор: Вікторія Кульженко