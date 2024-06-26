Местами дожди и даже грозы: прогноз погоды в Украине на 27 июня

В четверг, 27 июня, в Украине синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди. Кроме этого, также ожидается переменная облачность.

Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако осадки ожидаются только в определенных регионах. В частности, говорится о Закарпатье и в Карпатах.

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Какой будет погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что ночью на крайнем востоке страны также возможны кратковременные дожди, местами даже грозы. Ветер северо-восточный, на западе страны юго-восточный, 5- 10 метров за секунду. Температура ночью поднимется до +14...+19 градусов, днем до +25...+30 градусов.

Какой будет погода на Киевщине

В столице и области также ожидают переменную облачность, без осадков. Синоптики прогнозируют северо-восточный ветер, 5 – 10 метров в секунду.

Температура в Киевской области ночью будет +14...+19 градусов, днем +25...+30 градусов. В то же время в Киеве ночью столбики термометров покажут +15...+17 градусов, а днем +27...+29 градусов.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +27...+29,

Ужгород +26...+28,

Львов +27...+29,

Ивано-Франковск +27...+29,

Тернополь +27...+29,

Черновцы +27...+29,

Хмельницкий +26...+28,

Луцк +27...+29,

Ровно +27...+29,

Житомир +27...+29,

Винница +27...+29,

Одесса +28...+30,

Николаев +28...+30,

Херсон +28...+30,

Симферополь +28...+30,

Кропивницкий +28...+30,

Черкассы +27...+29,

Чернигов +26...+28,

Сумы +25...+27,

Полтава +26...+28,

Днепр +26...+28,

Запорожье +26...+28,

Донецк +25...+27,

Луганск +23...+25,

Харьков +25...+27.



Прогноз погоды на 27 июня / Фото Укргидрометцентра