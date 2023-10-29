Октябрьское тепло в последние дни месяца: прогноз погоды в Украине на 30 октября

29 октября 2023, 14:38
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в понедельник 30 октября будет необычной для конца этого месяца – в большинстве областей отметка термометра будет приближаться в 20 градусов выше нуля. Похолодание пока обходит Украину.

Октябрь еще порадует последними тёплыми днями, после чего владычествовать начнет пасмурный ноябрь. В первые дни нового месяца украинцы могут рассчитывать на дожди по всей стране.

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Прогноз погоды по Украине

Украинцам следует ожидать 30 октября переменную облачность, преимущественно без осадков. Небольшой дождь возможен только в западных регионах страны. В восточных областях ночью и утром местами туман. Ветер южный и будет достигать 7 – 12 метров в секунду, синоптики предупреждают о порывах ветра скоростью 19 – 24 метров в секунду в Карпатах.

Температурный режим всюду будет высоким. Днем украинцы могут рассчитывать 4 – 9 градусов тепла, в южной части и западных областях отметка будет достигать 8 – 13 градусов. Днем синоптики прогнозируют 16 – 21 градус, в Крыму и Одесской области будет немного теплее – до 24 градусов. На востоке и северо-востоке Украины ночью 1 – 6 градусов тепла, днем 13 – 18 градусов.

Какая будет погода на Киевщине

В Киевской области не ожидается существенных осадков, небо будет облачным. Ветер будет дуть с южного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

В области ночью температура будет колебаться в диапазоне 4 – 9 градусов, а днем потеплеет до 16 – 21 градуса. В столице же ночная температура составит 7 – 9 градусов. Днем столбики термометров покажут 17 – 19 градусов.

Погода в областных центрах

  • Киев +17...+19
  • Ужгород +19...+21
  • Львов +18...+20
  • Ивано-Франковск +19...+21
  • Тернополь +19...+21
  • Черновцы +20...+22
  • Хмельницкий +19...+21
  • Луцк +18...+20
  • Ровно +18...+20
  • Житомир +18...+20
  • Винница +19...+21
  • Одесса +22...+24
  • Николаев +20...+22
  • Херсон +20...+22
  • Симферополь +21...+23
  • Кропивницкий +20...+22
  • Черкассы +19...+21
  • Чернигов +15...+17
  • Сумы +15...+17
  • Полтава +17...+19
  • Днепр +19...+21
  • Запорожье +18...+20
  • Донецк +16...+18
  • Луганск +14...+16
  • Харьков +16...+18

Какая будет погода в понедельник 30 октября / Укргидрометцентр

Автор: Дмитро Усик