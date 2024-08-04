Где снизится температура и будет дождь: прогноз погоды в Украине на 5 августа
В понедельник, 5 августа, в Украине будет преимущественно облачно, однако с прояснениями. В части регионов ожидаются дожди.
Температура незначительно снизится, однако все еще будет довольно теплой. На Юге все еще будет царить относительная жара.
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Погода в Украине
Как пишут синоптики, в восточных, большинстве южных, днем и в западных областях дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер будет северо-западным, на Западе юго-западный. Его скорость будет умеренной – 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью будет опускаться до +12...+17, днем будет подниматься до +22...+27. В западных областях будет прохладнее, там +19...+24. В южной части ночью +15...+20, днем +25...+30.
Погода в Киеве
В Киеве и области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура по области ночью будет достигать +12...+17, а днем +22...+27. По Киеву ночью воздух прогреется до +15...+17, днем до +24...+26.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +24...+26
- Ужгород +22...+24
- Львов +21...+23
- Ивано-Франковск +22...+24
- Тернополь +22...+24
- Черновцы +23...+25
- Хмельницкий +22...+24
- Луцк +21...+23
- Ровно +21...+23
- Житомир +23...+25
- Винница +24...+26
- Одесса +27...+29
- Николаев +27...+29
- Херсон +27...+29
- Симферополь +26...+28
- Кропивницкий +25...+27
- Черкассы +25...+27
- Чернигов +24...+26
- Сумы +24...+26
- Полтава +25...+27
- Днепр +25...+27
- Запорожье +27...+29
- Донецк +25...+27
- Луганск +23...25
- Харьков +25...+27
Прогноз погоды на 5 августа / Укргидрометцентр