Зима и не думает убегать, но пока без снега: прогноз погоды в Украине на 5 декабря

Погода во вторник 5 декабря все еще будет классически зимней. Морозы все еще не будут оставлять Украину, на дорогах будут фиксировать гололедицу, а небо будет малооблачным.

Несмотря незначительное укрепление морозов, в дальнейшем температура снова начнет повышаться. А пока стоит теплее одеться, на время забыв про зонтик.

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Какая будет погода в Украине 4 декабря

На большей части Украины 5 декабря облачно с прояснениями. Осадков ждать не стоит. В западных и северных областях на дорогах местами возможна гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, будет дуть со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют, что температура ночью на Севере и большинстве западных областей будет достигать 5-10 градусов мороза, на северо-западе страны следует ожидать до 14 градусов ниже нуля. Днем там прогнозируют 0 – 5 градусов мороза. Жители остальных территорий могут рассчитывать на 1 – 6 градусов ночью, днем от 2 градусов ниже нуля до 3 градусов тепла в Крыму. На юге Одесской области будут фиксировать 3 – 8 градусов тепла.

Какая будет погода в столице

В столичном регионе 5 декабря ожидается облачная погода с прояснениями, равно как и в других регионах – без осадков. Синоптики предупреждают об гололеде на дорогах. Ветер юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура по Киевской области ночью будет достигать 5 – 10 градусов мороза, днем будет достигать 0 – 5 градусов мороза. В самом же Киеве ночью ожидают 5 – 7 мороза, днем отметка термометра остановится на отметках 0 – 2 градусов мороза.

Температура в областных центрах Украины

Киев – 0...-2

Ужгород – +1...+3

Львов – -3...-1

Ивано-Франковск – 0...-2

Тернополь – -3..-1

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0…-2

Луцк – -3...-1

Ровно – -3...-1

Житомир – 0...-2

Винница – -1...+1

Одесса – +4...+6

Николаев – +1...+3

Херсон – +1...+3

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -5...-3

Суммы – -5...-3

Полтава – 0...-2

Днепр – -1...+1

Запорожье – 0...+2

Донецк – -1...+1

Луганск – 0...-2

Харьков – 0...-2

Прогноз погоды в Украине 5 декабря / Карта Укргидрометцентра