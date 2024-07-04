Дожди в большинстве областей: прогноз погоды на 5 июля
Погода в пятницу, 5 июля порадует жителей некоторых областей осадками. При этом в восточных и южных регионах все еще будет царить адская жара.
На этот раз дождей не стоит ожидать жителям Запада. В то же время на Левобережье в пятницу прогнозируют даже град со шквальным ветром.
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Погода в Украине
Синоптики ожидают. что 5 июля в Украине будет облачная погода, однако с прояснениями. Ночью по всей территории, кроме востока и юго-востока, местами небольшой дождь. Днем же кратковременные осадки прогнозируют в большинстве районов Левобережья, местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.
Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью будет достигать 13 – 18 градусов, днем не будет опускаться ниже 22 – 27 градусов. На остальной территории ночью 18 – 23 градусов, днем отметки будут подниматься до 28 – 33 градусов, на востоке страны местами сильная жара до 35 – 37 градусов.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +24...+26,
- Ужгород +23...+25,
- Львов +22...+24,
- Ивано-Франковск +22...+24,
- Тернополь +22...+24,
- Черновцы +23...+25,
- Хмельницкий +23...+25,
- Луцк +22...+24,
- Ровно +22...+24,
- Житомир +22...+24,
- Винница +24...+26,
- Одесса +29...+31,
- Николаев +31...+33,
- Херсон +33...+35,
- Симферополь +29...+31,
- Кропивницкий +27...+29,
- Черкассы +25...+27,
- Чернигов +24...+26,
- Сумы +29...+31,
- Полтава +30...+32,
- Днепр +32...+34,
- Запорожье +32...+34,
- Донецк +33...+35,
- Луганск +33...+35,
- Харьков +34...+36.
Прогноз погоды на 5 июля / Фото Укргидрометцентра