Дожди в большинстве областей: прогноз погоды на 5 июля

4 июля 2024, 14:36
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Погода в пятницу, 5 июля порадует жителей некоторых областей осадками. При этом в восточных и южных регионах все еще будет царить адская жара.

На этот раз дождей не стоит ожидать жителям Запада. В то же время на Левобережье в пятницу прогнозируют даже град со шквальным ветром.

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Погода в Украине

Синоптики ожидают. что 5 июля в Украине будет облачная погода, однако с прояснениями. Ночью по всей территории, кроме востока и юго-востока, местами небольшой дождь. Днем же кратковременные осадки прогнозируют в большинстве районов Левобережья, местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью будет достигать 13 – 18 градусов, днем не будет опускаться ниже 22 – 27 градусов. На остальной территории ночью 18 – 23 градусов, днем отметки будут подниматься до 28 – 33 градусов, на востоке страны местами сильная жара до 35 – 37 градусов.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +24...+26,
  • Ужгород +23...+25,
  • Львов +22...+24,
  • Ивано-Франковск +22...+24,
  • Тернополь +22...+24,
  • Черновцы +23...+25,
  • Хмельницкий +23...+25,
  • Луцк +22...+24,
  • Ровно +22...+24,
  • Житомир +22...+24,
  • Винница +24...+26,
  • Одесса +29...+31,
  • Николаев +31...+33,
  • Херсон +33...+35,
  • Симферополь +29...+31,
  • Кропивницкий +27...+29,
  • Черкассы +25...+27,
  • Чернигов +24...+26,
  • Сумы +29...+31,
  • Полтава +30...+32,
  • Днепр +32...+34,
  • Запорожье +32...+34,
  • Донецк +33...+35,
  • Луганск +33...+35,
  • Харьков +34...+36.

Прогноз погоды на 5 июля / Фото Укргидрометцентра

Автор: Дмитро Усик