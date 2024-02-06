Тепло – до 16 градусов, однако снова дожди: прогноз погоды в Украине на 7 февраля

Погода в среду 7 февраля снова будет удивительно влажной – синоптики прогнозируют осадки по всей стране. В то же время отметки термометра в очередной раз будут бить все рекорды.

Кое-где отметки термометра будут подниматься до 16 градусов выше нуля. В Украину наведывается едва ли не настоящая "весенняя" жара.

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Погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что 7 февраля по всей Украине небо закроют облака, однако время от времени будет выступать солнце. Также в этот день стоит подготовиться и к вероятным осадкам.

Ожидается, что ночью в северных и восточных областях пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Днем же возможны небольшие дожди на Западе и Севере страны. На остальных территориях будет без осадков.

Метеорологи предупреждают, что ночью и утром на северо-востоке страны местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер при этом будет юго-западный или западный. Его скорость будет достигать 7 – 12 метров в секунду.

7 февраля в Украине, кроме юга и юго-востока, возможны порывы ветра скоростью 15 – 20 метров в секунду. На высокогорье Карпат порывы до 25 – 30 метров в секунду. Объявлен І уровень опасности.

Температура ночью на большей части Украины будет колебаться в пределах 1 – 6 градусов тепла, днем потепление до 7 – 12 градусов выше нуля. В южной части столбик термометра может достигать отметки в 16 градусов. В восточных областях, на Сумщине и в Карпатах немного прохладнее – ночью 1 – 6 градусов мороза, днем 2 – 7 градусов тепла.

Температура в областных центрах Украины

Киев – +8...+10

Ужгород – +9...+11

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +6...+8

Ровно – +6...+8

Житомир – +9...+11

Винница – +10...+12

Одесса – +13...+15

Николаев – +13...+15

Херсон – +12...+14

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +9...+11

Чернигов – +7...+9

Сумы – _4...+6

Полтава – +8...+10

Днепр – +10...+12

Запорожье – +12...+14

Донецк – +8...+10

Луганск – +6...+8

Харьков – +4...+6

Прогноз погоды в Украине 7 февраля / Карта Укргидрометцентра