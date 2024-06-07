Дожди и грозы в тандеме с жарой: прогноз погоды на 8 июня

7 июня 2024, 16:23
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Источник:

Укргидрометцентр

В субботу, 8 июня, в Украине снова ожидают приход дождей и гроз. При этом температура стабильно будет держаться на высоких отметках.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу, дожди будут идти и на следующей неделе. В частности, минимум до 11 июня. Ожидается, что во вторник осадки будут почти везде.

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Погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что небо 8 июня будет переменно облачным. Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Ночью местами на Правобережье, а днем на большей части Украины, кроме крайнего востока и Крыма, ожидаются кратковременные дожди, грозы. Метеорологи также предупреждают о граде и шквалах 15 – 20 метров в секунду в центральных и большинстве южных областей.

Отметки термометра ночью будут показывать 13 – 18 градусов, на побережье морей – до 20 градусов. Днем температура будет подниматься до 22 – 27 градусов, на Юге и Востоке страны ожидается жара до 31 градуса.

Важно! 8 июня в Украине, кроме крайнего востока и Крыма грозы, днем в центральных и большинстве южных областях в отдельных районах объявлен І уровень опасности, желтый

Погода на Киевщине

Как и на остальной территории Украины, в Киевской области ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет достигать 13 – 18 градусов, днем не будет превышать 22 – 27 градусов. В Киеве ночью термометр будет показывать 16 – 18 градусов, днем температура будет достигать 25 градусов.

Какая температура будет в областных центрах

  • Киев – +24...+26,
  • Ужгород – +24...+26,
  • Львов – +24...+26,
  • Ивано-Франковск – +22...+24,
  • Тернополь – +24...+26,
  • Черновцы – +24...+26,
  • Хмельницкий – +24...+26,
  • Луцк – +22...+24,
  • Ровно – +23...+25,
  • Житомир – +23...+25,
  • Винница – +24...+26,
  • Одесса – +28...+20,
  • Николаев – +28...+30,
  • Херсон – +28....+30,
  • Симферополь – +28...+30,
  • Кропивницкий – +26...+28,
  • Черкассы – +25...+27,
  • Чернигов – +24...+26,
  • Сумы – +24...+26,
  • Полтава – +27...+29,
  • Днепр – +27...+29,
  • Запорожье – +28...+30,
  • Донецк – +27...+29,
  • Луганск – +26...+29,
  • Харьков – +27...+29.

Прогноз погоды на 8 июня 2024 года / Фото: Укргидрометцентр

Автор: Дмитро Усик