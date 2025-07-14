Классическое лето: синоптик рассказал, какая погода ожидается в Украине

Погода в Украине будет теплой и местами жаркой на этой неделе, 14 –20 июля. Синоптики объяснили, что украинцев ждет классическое лето.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Meteoprog.ua.

Смотрите также Когда и в каких областях будут сильные дожди и грозы

Какую погоду ожидают в Украине?

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, на этой неделе, 14 – 20 июля, в большинстве областей нашей страны ожидается классическая летняя погода с температурными показателями близкими к норме (в южных регионах выше нормы на +2...+4 градуса).

Дожди чаще всего будут проходить в западных и северных областях, а на юго-востоке ожидается дефицит осадков, что повлечет развитие засухи,

– пояснил синоптик.

По его словам, ветер будет преобладать северо-западного направления, временами порывистый. Атмосферное давление окажется близким к норме, без значительных колебаний в течение прогнозируемого периода.

Синоптик объяснил, что в течение недели, с 14 по 20 июля, в Украине будет преобладать жаркая погода, особенно на Юге и Востоке, где дневная температура будет достигать +37 градусов. В остальных областях – от +27 до +33, лишь в конце недели ожидается незначительное снижение до +21 – +27 градусов в северных и центральных регионах.

Кратковременные дожди и грозы наиболее вероятны в западных, северных и частично центральных областях, местами со шквалами и градом. Ветер в основном западного или северо-западного направления, иногда с порывами до 20 метров в секунду на Юге и Юго-Востоке – наиболее сухая и стабильная погода.