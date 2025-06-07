Украину снова накроют грозы, град и шквалы: когда и в каких областях будет бушевать непогода

В Украине часть областей предупреждают об опасных метеорологических явлениях. В части регионов будут дожди, грозы, град, а также сильные порывы ветра, которые местами будут достигать до 20 метров в секунду.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Также о штормовом предупреждении предостерегают отдельно Львовский, Волынский и Хмельницкий областные центры по гидрометеорологии.

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Для каких областей объявили штормовое предупреждение

Укргидрометцентр предупреждает, что в воскресенье, 8 июня, в западных, Житомирской и Винницкой областях будет бушевать непогода. Для этих областей синоптики прогнозируют грозы, в отдельных районах град и шквалы от 15 до 20 метров в секунду.

В связи с этим для вышеупомянутых регионов объявили І уровень опасности, желтый.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– отметили в центре.



Непогода в Украине 8 июня 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Львовский региональный центр по гидрометеорологии прогнозирует на территории области ночью местами, днем по всей территории грозы. Днем местами: град, во время грозы возможны сильные порывы ветра скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Волынский областной центр по гидрометеорологии предупреждает о грозе, местами возможны шквалы скоростью от 15 до 20 метров в секунду. Ночью в северных районах будет значительный дождь, днем местами ожидается град.

Хмельницкий областной центр по гидрометеорологии предупреждает местных о грозах, град и шквалы, скорость которых может достигать от 17 до 22 метров в секунду. Такая ситуация будет как в области, так и в областном центре.

К слову, напомним, что в пятницу, 6 июня, на территории Житомирской и Хмельницкой областей выпал крупный град. В Староконстантинове, в частности, сильный ветер повалил деревья. Поэтому, советуем быть осторожными.