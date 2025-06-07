Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Також про штормове попередження застерігають окремо Львівський, Волинський та Хмельницький обласні центри з гідрометеорології.

Дивіться також Шквали, град, грози, дощі та спека до +37: прогноз погоди на 8 червня

Для яких областей оголосили штормове попередження

Укргідрометцентр попереджає, що у неділю, 8 червня, у західних, Житомирській та Вінницькій областях вируватиме негода. Для цих областей синоптики прогнозують грози, в окремих районах град та шквали від 15 до 20 метрів за секунду.

У зв'язку з цим для вищезгаданих регіонів оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– наголосили у центрі.



Негода в Україні 8 червня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Львівський регіональний центр з гідрометеорології прогнозує на території області вночі місцями, вдень по всій території грози. Вдень подекуди: град, під час грози можливі сильні пориви вітру швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Волинський обласний центр з гідрометеорології застерігає про грозу, місцями можливі шквали швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Вночі у північних районах буде значний дощ, вдень місцями очікується град.

Хмельницький обласний центр з гідрометеорології попереджає місцевих про грози, град та шквали, швидкість яких може досягати від 17 до 22 метрів за секунду. Така ситуація буде як в області, так і в обласному центрі.

До слова, нагадаємо, що у п'ятницю, 6 червня, на території Житомирської та Хмельницької областей випав великий град. У Старокостянтинові, зокрема, сильний вітер повалив дерева. Тому, радимо бути обережними.