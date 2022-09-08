Будет лить как из ведра: синоптики предупредили украинцев о дождях и похолоданиях

Во многих областях Украины резко испортится погода. Сильных ливней не будет только на Востоке, во всех других регионах синоптики обещают мокрую погоду.

Ухудшение погоды синоптики прогнозируют с 9 сентября. На Западе температура воздуха с +24 градусов упадет до +15 градусов.

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Где прогнозируют сильные ливни

Во Львове сильный дождь начнется еще в пятницу, 9 сентября, и падать до вторника, 13 сентября. Также синоптики предупредили горожан о резком похолодании, ведь 12 сентября температура воздуха опустится до +12 градусов. То же самое время вытащить из шкафов теплую одежду.

В Прикарпатье дождливый период затянется на дольше. Там осадки прогнозируют 8-13 сентября и 16-17 сентября. В субботу, 10 сентября, возможна гроза.

В Киеве погода ухудшится с 10 сентября. Весь день будет идти дождь, а температура воздуха опустится до +13 градусов, впоследствии вообще до +10 градусов . 13 сентября осадков станет меньше, а 14 сентября погода будет полностью сухой.

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На Севере синоптики тоже обещают дожди. Так, в Чернигове 11 сентября столбики термометров опустятся до +10 градусов.

Затяжные дожди обещают и в южных областях. Правда, температура воздуха там будет выше. Жителям Востока с погодой больше повезет, ведь там дождя в выходные не прогнозируют. В Харькове только с начала новой недели, 12 сентября, местами возможны небольшие осадки.