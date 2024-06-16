Дождь, град и сильный ветер: в каких областях объявили штормовое предупреждение

В воскресенье, 16 июня, в ряде регионов Украины ожидают опасные метеорологические явления. По части страны снова пройдут дожди, грозы, шквалы и град.

Шторм накрывает фактически половину Украины. На этот раз жители практически всех западных и северных областей могут быть спокойными.

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Штормовое предупреждение

В Укргидрометцентре предупреждают, что 16 июня в южных, центральных и восточных областях ожидаются грозы, днем в отдельных районах возможен град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

В то же время в Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской, а также ночью и Днепропетровской и Запорожской областях прогнозируют значительный дождь.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

В каких регионах объявили штормовое предупреждение / Укргидрометцентра

В то же время из-за непогоды в Черном море усиливается минная опасность.

Какой будет погода

В Укргидрометцентре прогнозируют, что 16 июня по Украине ветер будет северо-восточный с переходом на юго-западный 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет достигать +12...+17, в западных областях немного прохладнее – +8...+13 градусов. Днем отметки термометра будут показывать +20...+25, в восточных и южных областях ожидается жара до +23...+28 градусов.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах Укргидрометцентра, уже 19 июня в Украине потеплеет . Так, почти по всей территории нашего государства температура воздуха достигнет +30 градусов, а иногда даже выше. Однако уже на следующий день температура снова снизится до +22...+25 градусов.

Во вторник на Западе, 18 июня в Украине, кроме Востока и Северо-Востока, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 5 – 10 метров на секунду. Днем +20 – +26, в южных, восточных областях, в Украине +23 – +29. В понедельник, 17 июня снова прогнозируется дождь.

Погода в столице

В Киевской области 16 июня ожидают облачное небо с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, местами по области гроза. Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью по области будет колебаться в пределах +12...+17, днем будет +20...+25. Непосредственно в Киеве ночью температура не будет превышать +15...+17, а днем +21...+23.