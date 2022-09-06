На Украину идет холодный воздух из Арктики: синоптик рассказал, сколько продлится похолодание

Погода в Украине в ближайшие дни будет холодной. А все потому, что стойкие северо-западные потоки принесут холодную воздушную массу арктического происхождения.

К счастью, холода надолго не задержатся. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

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Где в Украине похолодает и будет идти дождь

На значительной территории Украины в течение недели 6-11 сентября будет преобладать холодная погода. Только на крайнем западе и Закарпатье температурный фон будет соответствовать климатической норме. Из-за воздуха из Арктики в северных областях и Полесье возможны ночные заморозки на поверхности почвы и в воздухе.

Однако уже ближе к выходным температура воздуха постепенно повысится в большинстве областей Украины.

Поскольку будет преобладать поле повышенного давления, то существенных осадков не предвидится, хотя местами пройдет небольшой дождь. В западных областях во второй половине недели ожидаются умеренные осадки. Кроме того, утром и ночью местами возможны туманы,

– рассказал синоптик.

Из-за тумана дальность видимости ухудшится до 200 – 500 метров.

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Какая будет погода в течение недели