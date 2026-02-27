Украинцев предупредили об опасности: в ряде областей ухудшится погода
- В нескольких областях Украины прогнозируется ухудшение погоды с туманом и гололедом, объявлен I уровень опасности.
- А в отдельных регионах есть угроза подтоплений из-за повышения уровня воды до 2 марта.
В нескольких областях Украины в субботу, 28 февраля, ухудшится погода. Объявлен I уровень опасности из-за ряда опасных метеоявлений.
24 Канал собрал данные областных гидрометцентров, которые предупредили об ухудшении погоды.
Где в Украине ухудшится погода?
Синоптики Укргидрометцентра предупредили, что в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях местами будет туман. Кроме того, на дорогах всюду, кроме юга и Закарпатья, местами гололедица.
В частности, ухудшится погода из-за гололеда и тумана на Харьковщине. Видимость составит 200 – 500 метров.
Жителей Черниговщины и Сумщины тоже предупредили о тумане ночью и утром и гололедице. Такие погодные условия сохранятся и в течение 1 – 2 марта.
В течение суток 28 февраля по Ровенской области тоже будет действовать 1 уровень опасности из-за гололеда на отдельных участках дорог. К тому же ожидается ветер юго-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
На Прикарпатье из-за тумана видимость составит 600 – 900 метров. На дорогах тоже ожидается гололедица.
А вот на Тернопольщине, хоть тумана и не прогнозируют, но 1 уровень опасности таки объявили. Опять же причиной стала гололедица.
Обратите внимание! И уровень опасности до 2 марта объявлен в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях. Там ожидается повышение уровня воды.
Погода в Украине: последние новости
Март в Украине прогнозируют преимущественно теплым. По предварительным данным, температура воздуха будет в пределах нормы, а в части областей – даже и выше.
В то же время в ближайшие дни температура ночью может снизиться до -12 в восточных областях и Карпатах. Осадки не прогнозируются нигде по стране.