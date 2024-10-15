В Украину надвигается мощный антициклон: какую погоду он принесет

В первой половине этой недели по Украине ожидают умеренные дожди. Однако впоследствии погода будет определяться антициклоном.

Об этом пишет синоптик Игорь Кибальчич. Отмечается, что в Украине будет стремительно холодать, прогнозируются заморозки.

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В Украине ожидается сухая и холодная погода

Так, Игорь Кибальчич отмечает, что во второй половине недели и на выходных погодные условия будут определяться мощным и малоподвижным антициклоном. Это означает, что осадки прекратятся, однако температура будет оставаться на достаточно низком уровне. Особенно это касается ночных и утренних часов.

Синоптик сообщает, что в большинстве западных, северных и местами центральных областях возможны заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -3 градусов.

Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщала, что 17 – 19 октября в Украине ожидаются заморозки до -5 градусов. Днем воздух преимущественно будет прогреваться до +3...+9, в южной части – до +7...+12.

В то же время уже 20 – 21 октября могут вернуться небольшие дожди, вероятное повышение температуры на 3 – 6 градусов.