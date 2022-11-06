В Украину возвращаются дожди: когда и где будет мокро

Украинцам после сухого октября придется вытаскивать из шкафов зонты. А все потому, что в ряд областей в ноябре приедут дожди.

Где в Украине прогнозируют дожди

Небольшой дождь прогнозируется уже сегодня, 6 ноября. По данным синоптического ресурса, мокрая погода будет в западных и центральных областях.

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На Западе будет сильнее лить с 10 ноября. Температура воздуха в это время будет колебаться в пределах +9…+13 градусов. То есть воздух еще будет достаточно комфортным для этого периода. С 14 ноября погода в этом регионе будет сухой, а после 17 ноября снова вернутся дожди.

На целую неделю 21-27 ноября синоптики обещают дождь и похолодание. Столбики термометров опустятся до +3...+7 градусов. На Закарпатье будет дождь 25 – 27 ноября.

В центральных областях Украины дожди обещают периодами:

11 – 13 ноября;

16 – 20 ноября;

22 – 27 ноября.

Кстати, 18 ноября в Киеве обещают еще +18 градусов, а уже к концу месяца температура упадет ниже 0 градусов.

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На Востоке дождей будет меньше. Мокрую погоду прогнозируют 17 – 19 ноября и 24 – 27 ноября.

В южных областях , несмотря на дождь, воздух будет теплым. Синоптики обещают +9...+15 градусов.