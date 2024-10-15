Достаем пуховики и шарфы: ГСЧС предупредила о сильных заморозках и опасности

Спасатели предупредили о похолодании в течение следующих трех дней. Заморозки прогнозируют почти на всей территории Украины.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила, что в Украине объявили о 2 уровне опасности, то есть оранжевый.

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Какой погоды ждать в Украине

Достаем пуховики и шарфики, потому что уже завтра (16 октября – 24 Канал) и в течение следующих трех дней почти по всей Украине ожидаются сильные заморозки 0 – 5 градусов (2 уровень опасности, оранжевый),

– отметили в ГСЧС.

В частности, значительно холоднее будет в:

Винницкой,

Черкасской,

Кировоградской,

Полтавской,

Днепропетровской областях,

северных и западных областях.

В Киеве и области заморозки будут с 17 октября.

"Следите за погодой, особенно в горной местности! Спасатели Ивано-Франковской области предупреждают, что в зимние горы стоит отправляться только при благоприятных условиях", – добавили в ГСЧС.

Кстати, в Укргидрометцентре предупреждали, что с 16 до 19 октября заморозки прогнозируют:

16 – 19 октября – на Западе,

17 – 19 октября – в северных областях, а также в Винницкой и Черкасской областях,

18 – 19 октября – в Кировоградской, Полтавской Полтавской,

19 октября – в Днепропетровской.

Температура воздуха будет достигать от 0 до 5 градусов мороза.