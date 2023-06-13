Кратковременные дожди с грозами и небольшое потепление: прогноз погоды на 14 июня
Источник:Укргидрометцентр
В среду, 14 июня, будет дождь почти на всей территории Украины, кое-где с грозами. Однако осадки будут кратковременными, а погода обещает быть теплой.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. После продолжительных дождей и похолодания, столбики термометров будут постепенно подниматься, а погода – станет снова летней.
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Какая будет погода 14 июня
В среду, 14 июня, в Украину вернется летняя погода, хотя кратковременные дожди будут проходить в некоторых регионах. В частности, в западных, Винницкой, Одесской областях и юго-восточной части кратковременные дожди, днем – иногда с грозами. На остальных территориях, на Севере и Центре осадки не ожидаются – лишь переменная облачность.
Дожди продлятся недолго, а вот температура воздуха после похолодания начнет расти. Теплее всего днем будет в южных и Черкасской областях, где столбики термометров поднимутся до отметки 26 градусов. Прохладно будет ночью на Западе, где температура опустится до +10…+12 градусов.
В Киеве, 14 июня, было сухо и без осадков. Температура ночью будет колебаться на уровне +12…+14 градусов, а днем потеплеет до +22…+24. Ветер также будет северо-восточный, до 5-10 метров в секунду.
Прогноз погоды в областных центрах
- Киев – +22...+24;
- Ужгород – +21...+23;
- Львов – +20...+22;
- Ивано-Франковск – +20...+22;
- Тернополь – +20...+22;
- Черновцы – +20...+22;
- Хмельницкий – +21...+23;
- Луцк – +20...+22;
- Ровно – +20…+22;
- Житомир – +21...+23;
- Винница – +22...+24;
- Одесса – +23...+25;
- Николаев – +23...+25;
- Херсон – +23...+25;
- Симферополь – +21...+23;
- Черкассы – +23…+25;
- Чернигов – +21...+23;
- Суммы – +21...+23;
- Полтава – +21...+23;
- Днепр – +21...+23;
- Запорожье – +21...+23;
- Донецк – +20...+22;
- Луганск – +19...+21;
- Харьков – +21...+23.
Погода в Украине 14 июня / Укргидрометцентр