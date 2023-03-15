Туман и гололед: прогноз погоды в Украине на 16 марта
Источник:Укргидрометцентр
В четверг, 16 марта, в Украине переменная погода. В некоторых областях ожидается мокрый снег.
Несмотря на то, что половина марта прошла, украинцы до сих пор не почувствовали весну. Синоптики предупреждают, что в большинстве регионов будет неблагоприятная погода.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
В западной части Украины следует ожидать мокрый снег и его налипание. Кроме того, сильные дожди прогнозируют в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.
На остальной территории без существенных осадков, лишь днем в северных областях небольшой дождь. Жителей западных областей также предупреждают об гололедице на дорогах. В то же время в большинстве южных и центральных областей появится туман.
Ветер будет господствовать преимущественно северо-западный 7-12 метров в секунду. Средняя температура в Украине будет составлять ночью 0-5 градусов тепла, днем – 8-13 градусов тепла. В северных, западных и Винницких областях воздух прогреется до 4-9 градусов тепла.
Прогноз от Наталки Диденко
Украинская синоптикиня Наталья Диденко поделилась своим прогнозом на 16 марта. По ее словам, в этот день в Украине ожидается переменная погода.
В западных, северных и большинстве центральных областей в течение дня предполагается всего 3-8 градусов тепла. На востоке Украины, в южной части местами в центре еще теплее – 8-14 градусов тепла.
Деятельность атмосферных фронтов обусловит влажную погоду по всей Украине. Синоптика не предупреждает о небольших дождях, возможно с мокрым снегом.
Диденко прогнозирует непродолжительные осадки, с перерывами и прояснениями.
Погода в городах
- Киев – +5...+7
- Ужгород – +6...+8
- Львов – +5...+7
- Ивано-Франковск – +5...+7
- Тернополь – +6...+8
- Черновцы – +6...+8
- Хмельницкий – +6...+8
- Луцк – +5...+7
- Ровно – +5...+7
- Житомир – +5...+7
- Винница – +6...+8
- Одесса – +9...+11
- Николаев – +10...+12
- Херсон – +11...+13
- Симферополь – +11...+13
- Кропивницкий – +10...+12
- Черкассы – +6...+8
- Чернигов – +7...+9
- Сумы – +7...+9
- Полтава – +9...+11
- Днепр – +10...+12
- Запорожье – +10...+12
- Донецк – +10...+12
- Луганск – +10...+12
- Харьков – +8...+10