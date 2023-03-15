Туман и гололед: прогноз погоды в Украине на 16 марта

15 марта 2023, 14:23
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Источник:

Укргидрометцентр

В четверг, 16 марта, в Украине переменная погода. В некоторых областях ожидается мокрый снег.

Несмотря на то, что половина марта прошла, украинцы до сих пор не почувствовали весну. Синоптики предупреждают, что в большинстве регионов будет неблагоприятная погода.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

В западной части Украины следует ожидать мокрый снег и его налипание. Кроме того, сильные дожди прогнозируют в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

На остальной территории без существенных осадков, лишь днем в северных областях небольшой дождь. Жителей западных областей также предупреждают об гололедице на дорогах. В то же время в большинстве южных и центральных областей появится туман.

Ветер будет господствовать преимущественно северо-западный 7-12 метров в секунду. Средняя температура в Украине будет составлять ночью 0-5 градусов тепла, днем – 8-13 градусов тепла. В северных, западных и Винницких областях воздух прогреется до 4-9 градусов тепла.

Прогноз от Наталки Диденко

Украинская синоптикиня Наталья Диденко поделилась своим прогнозом на 16 марта. По ее словам, в этот день в Украине ожидается переменная погода.

В западных, северных и большинстве центральных областей в течение дня предполагается всего 3-8 градусов тепла. На востоке Украины, в южной части местами в центре еще теплее – 8-14 градусов тепла.

Деятельность атмосферных фронтов обусловит влажную погоду по всей Украине. Синоптика не предупреждает о небольших дождях, возможно с мокрым снегом.

Диденко прогнозирует непродолжительные осадки, с перерывами и прояснениями.

Погода в городах

  • Киев – +5...+7
  • Ужгород – +6...+8
  • Львов – +5...+7
  • Ивано-Франковск – +5...+7
  • Тернополь – +6...+8
  • Черновцы – +6...+8
  • Хмельницкий – +6...+8
  • Луцк – +5...+7
  • Ровно – +5...+7
  • Житомир – +5...+7
  • Винница – +6...+8
  • Одесса – +9...+11
  • Николаев – +10...+12
  • Херсон – +11...+13
  • Симферополь – +11...+13
  • Кропивницкий – +10...+12
  • Черкассы – +6...+8
  • Чернигов – +7...+9
  • Сумы – +7...+9
  • Полтава – +9...+11
  • Днепр – +10...+12
  • Запорожье – +10...+12
  • Донецк – +10...+12
  • Луганск – +10...+12
  • Харьков – +8...+10

Погода в Украине 16 марта / Фото Укргидрометцентр

Автор: Анна Романюк