Тепло постепенно возвращается: прогноз погоды в Украине на 2 марта

1 марта 2023, 14:28
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Источник:

Укргидрометцентр

В четверг, 2 марта, в Украине будет облачная погода. Однако синоптики обещают, что кое-где будет появляться солнышко.

В этом году весна пришла вовремя. По прогнозам синоптиков, в следующие дни погода будет значительно теплее.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

2 марта будет облачно с прояснениями, осадков не ожидают. Ветер будет царить северо-западный, 7-12 метров в секунду.

Температура ночью опустится до 6 градусов мороза, в Карпатах – до 10 градусов мороза. Днем воздух прогреется от 1 до 6 градусов тепла, в южной части и на Закарпатье – 5-10 градусов тепла.

Что прогнозирует Наталья Диденко

Украинская синоптикиня Наталья Диденко поделилась прогнозом на 2 марта. Она говорит, что в этот день в Украине осадков не ожидается, но будет облачно.

Ночью предполагается 2-7 градусов мороза, днем – 2-7 градусов тепла, в Закарпатье и на крайнем юге Украины температура будет колебаться от 6 до 11 градусов тепла.

В то же время в Киеве будет преобладать сухая погода. Ночью будет морозно – до -4 градусов, днем – +4+6 градусов.

Погода в городах

  • Киев – +3...+5
  • Ужгород – +7...+9
  • Львов – +3..+5
  • Ивано-Франковск – +2...+4
  • Тернополь – +3..+5
  • Черновцы – +2...+4
  • Хмельницкий – +3..+5
  • Луцк – +3..+5
  • Ровно – +3..+5
  • Житомир – +3..+5
  • Винница – +3..+5
  • Одесса – +4...+6
  • Николаев – +6...+8
  • Херсон – +6...+8
  • Симферополь – +6...+8
  • Кропивницкий – +5...+7
  • Черкассы – +3...+5
  • Чернигов – +3...+5
  • Сумы – +2...+4
  • Полтава – +3...+5
  • Днепр – +4...+6
  • Запорожье – +4...+6
  • Донецк – +4...+6
  • Луганск – +1...+3
  • Харьков – +2...+4

Погода в Украине 2 марта / Фото Укргидрометцентр

Автор: Анна Романюк