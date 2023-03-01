Тепло постепенно возвращается: прогноз погоды в Украине на 2 марта
Источник:Укргидрометцентр
В четверг, 2 марта, в Украине будет облачная погода. Однако синоптики обещают, что кое-где будет появляться солнышко.
В этом году весна пришла вовремя. По прогнозам синоптиков, в следующие дни погода будет значительно теплее.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
2 марта будет облачно с прояснениями, осадков не ожидают. Ветер будет царить северо-западный, 7-12 метров в секунду.
Температура ночью опустится до 6 градусов мороза, в Карпатах – до 10 градусов мороза. Днем воздух прогреется от 1 до 6 градусов тепла, в южной части и на Закарпатье – 5-10 градусов тепла.
Что прогнозирует Наталья Диденко
Украинская синоптикиня Наталья Диденко поделилась прогнозом на 2 марта. Она говорит, что в этот день в Украине осадков не ожидается, но будет облачно.
Ночью предполагается 2-7 градусов мороза, днем – 2-7 градусов тепла, в Закарпатье и на крайнем юге Украины температура будет колебаться от 6 до 11 градусов тепла.
В то же время в Киеве будет преобладать сухая погода. Ночью будет морозно – до -4 градусов, днем – +4+6 градусов.
Погода в городах
- Киев – +3...+5
- Ужгород – +7...+9
- Львов – +3..+5
- Ивано-Франковск – +2...+4
- Тернополь – +3..+5
- Черновцы – +2...+4
- Хмельницкий – +3..+5
- Луцк – +3..+5
- Ровно – +3..+5
- Житомир – +3..+5
- Винница – +3..+5
- Одесса – +4...+6
- Николаев – +6...+8
- Херсон – +6...+8
- Симферополь – +6...+8
- Кропивницкий – +5...+7
- Черкассы – +3...+5
- Чернигов – +3...+5
- Сумы – +2...+4
- Полтава – +3...+5
- Днепр – +4...+6
- Запорожье – +4...+6
- Донецк – +4...+6
- Луганск – +1...+3
- Харьков – +2...+4