Жара до +27 и грозы на Западе: прогноз погоды в Украине на 6 июня

Во вторник, 6 июня, погода в Украине будет облачной. По прогнозам синоптиков, в некоторых областях пройдет гроза.

В течение дня в регионах Украины ожидается переменная облачность. В общей сложности, 6 июня пройдет без осадков, лишь на территории западных областей кое-где выпадут дожди.

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Прогноз от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают, что на Закарпатье и Прикарпатье днем следует ожидать кратковременные дожди, местами пройдут грозы.

Ветер будет переменных направлений, 3-8 метров в секунду. Средняя температура по Украине днем будет 22-27 градусов тепла, ночью – 9-14 градусов тепла. В то же время на высокогорье Карпат температура воздуха составит 14-19 градусов тепла.

Следует отдельно добавить о погоде в Киевской области. По данным синоптиков, в области в течение дня будет облачно. Температура в столице в ночное время составит 12-14 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до отметки 24-26 градусов тепла.

В Украине – пожарная опасность

Специалисты предупреждают, что до 8 июня в северных, большинстве западных, центральных, южных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В каких областях повышен уровень пожарной опасности / Фото Укргидрометцентра

Погода в городах

Киев – +24...+26

Ужгород – +22...+24

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +24...+26

Ровно – +24...+26

Житомир – +24...+26

Винница – +24...+26

Одесса – +24...+26

Николаев – +23...+25

Херсон – +24...+26

Симферополь – +22..+24

Кропивницкий – +24...+26

Чернигов – +23...+25

Сумы – +23...+25

Полтава – +22...+24

Днепр – +22...+24

Запорожье – +22...+24

Донецк – +20...+22

Луганск – +20...+22

Харьков – +22...+24

Погода в Украине на 6 июня / Фото Укргидрометцентра