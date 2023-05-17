Некоторые регионы накроют грозы: прогноз погоды в Украине на 18 мая
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в четверг, 18 мая, будет теплой и комфортной. Правда, на Западе ситуация другая – будут лить дожди с грозами.
Так, дождливая погода на Западе сделает температуру воздуха более свежей. К примеру, во Львове и Ивано-Франковске прогнозируют +17...+19 градусов.
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Прогноз синоптиков
Однако в северо-западных регионах несколько теплее. В частности, в Луцке и Ровно – +22…+26.
Где будет дождь 18 мая:
- Львовская область,
- Тернопольская,
- Ивано-Франковская,
- Закарпатская,
- Черновицкая,
- Хмельницкая,
- Волынская,
- Ровенская,
- небольшие осадки возможны в Житомирской области.
Дожди будут сопровождать грозы. Однако в другой части страны прогнозируют достаточно теплую и комфортную погоду. Порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.
В Киеве – солнечно, температура воздуха будет достигать +24...+26. Такая же погода будет держаться на Севере, Центре и на Западе.
В южных регионах также будет царить тепло. Жителям Одессы следует ожидать +23…+25, Николаева – +25…+27.
Погода в городах Украины
Киев – +24...+26
Ужгород – +18...+20
Львов – +17..+19
Ивано-Франковск – +17..+19
Тернополь – +17..+19
Черновцы – +19...+21
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +22...+24
Ровно – +24...+26
Житомир – +24...+26
Винница – +25...+27
Одесса – +23...+25
Николаев – +25...+27
Херсон – +24...+26
Симферополь – +20...+22
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +24...+26
Сумы – +24...+26
Полтава – +24...+26
Днепр – +24...+26
Запорожье – +24...+26
Донецк – +24...+26
Луганск – +23...+25
Харьков – +24...+26