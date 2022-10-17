Уже через 2 дня в Киеве выпадет снег с дождем: синоптики предупредили о резком изменении погоды
Источник:Gismeteo
Погода в Киеве на этой неделе резко изменится. Сначала температура воздуха прогреется до +19 градусов, а затем упадет до +8 градусов.
В начале недели в Киеве будет царить золотая и теплая осень. Синоптики обещают теплый воздух и солнечное небо.
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Резкая смена погоды в Киеве
В среду, 19 октября, температура опустится до +16 градусов. На небе уже появятся облака, а также дождь. Уже на следующий день придет сильное похолодание. 20 октября синоптики обещают снег с дождем.
Подобная погода в столице не задержится. 21 октября вернется солнце, правда, воздух будет даже холоднее. Уже после выходных начнет проясняться и теплеть. Потому похолодание не задержится. До конца октября в Киеве будет в основном теплая и сухая погода.
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Третий месяц осени принесет для киевлян похолодание и мороз. Небо почти весь ноябрь будет пасмурным, а столбики термометров днем будут подниматься всего на несколько отметок выше нуля.
Во второй половине ноября морозы прогнозируют и днем. Температура воздуха опустится до -10 градусов. Кроме того, в этот период прогнозируется много снега.