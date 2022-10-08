Всю неделю +23 градуса: в несколько городов Украины в конце октября ворвется лето
Источник:Gismeteo
Октябрь удивит жителей нескольких городов Украины погодой. Ведь в конце второго осеннего месяца приедет настоящее лето.
С 17 по 22 октября в Днепре, Херсоне и Запорожье будет царить настоящее лето. Целую неделю температура воздуха будет держаться на отметке +22...+23 градусов.
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Синоптики порадовали прогнозом погоды
Неделю до того в Херсоне, Запорожье и Днепре тоже будет тепло, но не настолько. Температура воздуха начнет подниматься с 16 октября. В течение всей недели небо будет ясным. Никакого дождя или сильного ветра синоптики не прогнозируют.
Самый теплый день в Херсоне будет в субботу, 22 октября. Тогда температура прогреется до +24 градусов.
С 23 октября будет постепенно холодать. В начале недели, 24 октября, столбики термометров покажут +16 градусов, а уже 28 октября температура воздуха в Запорожье упадет до +9 градусов.
Поэтому рекомендуем провести время на улице, чтобы насладиться теплой погодой перед похолоданием.
Последние новости о погоде в Украине
- В течение октября снега в Карпатах не будет. Там синоптики обещают сначала теплую погоду, а со второй половины месяца – дожди. Мокрый снег возможен в Прикарпатье только в начале ноября.
- Сейчас в Украине царит антициклон, который принес бабье лето. Поэтому температура воздуха в разных городах колеблется в пределах +15...+20 градусов.