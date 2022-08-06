Украинцев предупредили о шквалах и граде в некоторых регионах: где будет бушевать непогода
6 августа 2022 , 14:50Читати новину українською
Источник:ГСЧС
Украинцев ждет непогода. Жители некоторых областей рискуют оказаться под шквалом града и грозы.
Предупреждение поступило от Государственной службы чрезвычайных ситуаций. По данным спасателей, погодные условия значительно ухудшатся.
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Жителям каких областей готовиться
Погода ухудшится в воскресенье, 7 августа. Грозы следует ожидать днем в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях.
Также в отдельных районах будет град и шквалы 15-20 метров в секунду.
Спасатели объявили I уровень опасности, желтый.
Какой погоды скоро ждать украинцам
- Синоптики сообщали, что в субботу, 6 августа, сохранится жаркая погода. На всей территории Украины будет припекать солнце и практически нигде не ожидаются осадки. Средняя температура воздуха в дневные часы 6 августа составит +27...+32 градуса. Самая большая жара – на Закарпатье.
- Похолодание следует ожидать уже во вторник, 9 августа. Это будет резкий скачок температуры, как сообщала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в Киеве температурные показатели могут опуститься до +20...+22 градуса. Похожая ситуация и в других областях.
- Также, если верить прогнозам синоптиков, осень этого года будет ранней. Ее можно будет ощутить уже во второй половине августа. Данные Гидрометцентра свидетельствуют о том, что в этом году бабье лето будет поздним и еще и коротким.