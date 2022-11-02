Особенно на Западе Украины: синоптик дал утешительный прогноз на ноябрь

В ноябре-2022 температура воздуха будет выше нормы. А все потому, что в Украине будут преобладать теплые воздушные массы.

О том, что ноябрь будет теплым, сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Он отметил, что территория Украины будет находиться под влиянием антициклонов и полей повышенного давления.

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Самой теплой по сравнению со среднестатистическими показателями будет погода на Западе Украины.

Количество осадков прогнозируется ниже климатической нормы на 15 – 20%, а в западной части – близкой к норме. Основная их часть будет выпадать в виде дождя,

– отметил Кибальчич.

Он добавил, что формирование снежного покрова в последний месяц осени маловероятно.

Какая будет погода в ноябре в разных областях Украины