Ноябрь в режиме октября – синоптик заявил, что температура в Украине дальше бьет рекорды

Погода в Украине в ноябре больше напоминает октябрьскую. Температура воздуха прогревается на 3 – 5 градусов больше нормы.

По меньшей мере, до 18 ноября в центральных областях Украины будет преобладать осенний режим погоды, однако ночью будут морозы. Об этом рассказал руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань.

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Температура воздуха в Украине выше нормы

Синоптик отметил, что сейчас ноябрь "работает" по температурному режиму октября. Среднесуточная температура воздуха колеблется в пределах +7…+10 градусов. Днем воздух максимально прогревается до +9...+11 градусов, а ночью до +5...+8 градусов.

Причина такого тепла – поступление воздушных масс из Атлантики, недавно принесших в наш регион дожди. Погода будет спокойной, несколько прохладнее, без осадков, но с туманами,

– отметил Постригань.

Так что зимнюю погоду раньше 18 ноября ждать не стоит.

На сколько выросла температура воздуха

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал в интервью 24 каналу, что температура воздуха в Украине значительно выросла. За последние 40 лет январь и февраль стали на 2,5 градуса теплее. По словам синоптика, это – "большое потепление". Пока эта тенденция идет только к увеличению.

Кстати, больше всего изменилась погода в западных и северных областях Украины. Наименьшие климатические изменения претерпели Юг и Восток.