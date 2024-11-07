Переменная облачность, туман и небольшой дождь: прогноз погоды в Украине на 8 ноября
В пятницу, 8 ноября, ожидается переменная облачность и туман. В большинстве областях день пройдет без осадков, но на востоке Украины возможны незначительные дожди.
В большинстве областей будет наблюдаться плюсовая температура воздуха, и местами ночью столбик термометра опустится ниже нуля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какая погода будет по Украине
Синоптики обещают переменную облачность по всей Украине. В западных областях день будет туманным и пройдет без осадков. В то же время в восточных и Сумской области возможны незначительные дожди.
Ветер будет северо-западным со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до -2 градусов. В восточных областях – от +1 до +6 градусов тепла. Днем температура воздуха составит от +4 до +9 градусов тепла, а на Закарпатье и в южной части будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла.
Какая погода будет в Киевской области
В Киеве также ожидается переменная облачность и сухая погода. Кроме этого, прогнозируют северо-западный ветер, 5 – 10 метров в секунду.
В области температура воздуха ночью будет колебаться от +3 градусов тепла до -2 градусов мороза, днем – от +4 до +9 градусов тепла. В Киеве ночью будет от 0 до +2 градусов тепла, днем от +7 до +9 градусов тепла.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +7...+9;
- Ужгород +11...+13;
- Львов +6...+8;
- Ивано-Франковск +7...+9;
- Тернополь +6...+8;
- Черновцы +7...+9;
- Хмельницкий +6...+8;
- Луцк +5...+7;
- Ровно +6...+8;
- Житомир +5...+7;
- Винница +7...+9;
- Одесса +12...+14;
- Николаев +12...+14;
- Херсон +12...+14;
- Симферополь +12...+14;
- Кропивницкий +7...+9;
- Черкассы +7...+9;
- Чернигов +6...+8;
- Сумы +7...+9;
- Полтава +8...+10;
- Днепр +9...+11;
- Запорожье +9...+11;
- Донецк +6...+8;
- Луганск +7...+9;
- Харьков +6...+8.