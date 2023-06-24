Осадки и предупреждение о пожарной опасности: прогноз погоды на 25 июня

Погода в Украине в воскресенье, 25 июня, обещает принести осадки почти в каждый уголок государства. Кое-где они будут незначительными, а кое-где ожидают ливни и грозы. Обойдут дождевые облака только временно оккупированный Крым.

Вместе с тем синоптики прогнозируют, что ветер не будет очень сильным. Его скорость не будет превышать 10 метров в секунду, что характеризуется как свежий ветер, от которого могут шататься большие ветви.

Достойно внимания 30 будет, но не по всей Украине: чем удивит погода до конца июня

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Также в воскресенье прогнозируется и похолодание едва ли не по всей Украине, однако погода за окном будет оставаться достаточно теплой. Температура не будет опускаться ниже +20, а максимальные отметки на термометрах будут на уровне +30.

На Западе Украины 25 июня будет холоднее всего. В большинстве областей прогнозируют +20…+22, и только в Закарпатской стоит ожидать +22…+24.

На Севере также ощутимо похолодает по сравнению с предыдущим днем. Там столбики термометров будут колебаться в пределах от +21 до +25.

Немножко теплее воскресный день будет начинаться на Востоке. Там синоптики обещают температуру +23…+25.

Зато теплее всего 25 июня будет на Юге Украины. Там ожидается за окном температура в пределах +28…+30.

Отметим, что, несмотря на осадки и понижение температуры, 25 июня в южных, а также в Черкасской, Полтавской, Сумской, Черниговской областях синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности.



Пожарная опасность 25 июня / Карта Укргидрометцентра

Погода в крупнейших городах Украины

Киев – +23...+25

Ужгород – +22...+24

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +20...+22

Хмельницкий – +20...+22

Луцк – +20...+22

Ровно – +20...+22

Житомир – +21...+23

Винница – +22...+24

Одесса – +28...+30

Николаев – +28...+30

Херсон – +28...+30

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – +23...+25

Чернигов – +22...+24

Сумы – +23...+25

Полтава – +23...+25

Днепр – +25...+27

Запорожье – +28...+30

Донецк – +23...+25

Луганск – +23...+25

Харьков – +23...+25



Прогноз погоды на 25 июня / Карта Укргидрометцентра