Синоптики предупредили о грозах и граде на Львовщине

Синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях на воскресенье, 21 июля. В частности, непогода накроет Львовскую область.

Ухудшение погоды в области продлится до конца суток. Жителей Львова и области предупреждают о грозах.

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Синоптики объявили желтый уровень опасности

Кроме грозы, местами во Львовской области может выпасть град. А на юге региона ожидаются значительные дожди.

Поэтому синоптики объявили І уровень опасности (желтый).

Желтый уровень опасности предусматривает, что погодные условия могут привести к перебоям в электроснабжении и движении транспорта.

Температура воздуха в области днем прогреется до 24 – 25 градусов тепла.

Добавим, что осадки накроют не только Львовскую область, но и большинство западных областей и Винницкую.

Прогноз погоды на 21 июля / Карта Укргидрометцентра