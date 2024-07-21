Синоптики предупредили о грозах и граде на Львовщине
21 июля 2024, 11:46Читати новину українською
Источник:Укргидрометцентр
Синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях на воскресенье, 21 июля. В частности, непогода накроет Львовскую область.
Ухудшение погоды в области продлится до конца суток. Жителей Львова и области предупреждают о грозах.
Смотрите также В Украину идет антициклон Frederik: как изменится погода
Синоптики объявили желтый уровень опасности
Кроме грозы, местами во Львовской области может выпасть град. А на юге региона ожидаются значительные дожди.
Поэтому синоптики объявили І уровень опасности (желтый).Справочно. Желтый уровень опасности предусматривает, что погодные условия могут привести к перебоям в электроснабжении и движении транспорта.
Температура воздуха в области днем прогреется до 24 – 25 градусов тепла.
Добавим, что осадки накроют не только Львовскую область, но и большинство западных областей и Винницкую.
Прогноз погоды на 21 июля / Карта Укргидрометцентра