Львовскую область подтопило: в сети показали фото и видео последствий непогоды

Во Львовской области поднялась река Сходничанка. В результате в одном из населенных пунктов подтопило десятки домохозяйств.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что в результате поднятия уровня воды в реке Сходничанка подтоплен поселок городского типа Сходница Дрогобычского района.

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Во Львовской области прошла непогода: подтопило ряд домов

Во Львовской области прошли обильные дожди и град. В результате непогоды в поселке городского типа Сходница подтопило около 40 домохозяйств. В настоящее время на месте работают все экстренные службы.

По состоянию на 20.30 спасатели эвакуировали в Сходнице 20 человек, из них 5 детей. Также пресс-служба ГУ ГСЧС во Львовской области показала процесс эвакуации.

Эвакуация в Сходнице: фото ГСЧС



Подтопленные домовладения на Львовщине / Фото Максим Козицкий



Подтопленные домовладения на Львовщине / Фото Максим Козицкий

В комментарии "Суспильному" поселковый председатель Сходницы Иван Пиляк рассказал, что в поселке есть поваленные деревья, разрушены два моста, также повреждены частные автомобили.

Уровень воды начал спадать,

– сказал он.

В селе Сходница поднялся уровень воды в реке: смотрите видео

В Стрыйском районе размыло дорогу

Кроме этого, по словам Козицкого, в селе Урыч Стрыйского района размыта дорога. На дороге есть поваленные деревья, частично обрушенный мост через реку, что заблокировало выезд из села.



Размытая дорога в селе Урыч / Фото Максим Козицкий



Размытая дорога в селе Урыч / Фото Максим Козицкий

Столицу также подтопило из-за дождя, а в Херсонской области продолжается эвакуация