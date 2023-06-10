Львовскую область подтопило: в сети показали фото и видео последствий непогоды
Источник:Максим Козицкий
Во Львовской области поднялась река Сходничанка. В результате в одном из населенных пунктов подтопило десятки домохозяйств.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что в результате поднятия уровня воды в реке Сходничанка подтоплен поселок городского типа Сходница Дрогобычского района.
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Во Львовской области прошла непогода: подтопило ряд домов
Во Львовской области прошли обильные дожди и град. В результате непогоды в поселке городского типа Сходница подтопило около 40 домохозяйств. В настоящее время на месте работают все экстренные службы.
По состоянию на 20.30 спасатели эвакуировали в Сходнице 20 человек, из них 5 детей. Также пресс-служба ГУ ГСЧС во Львовской области показала процесс эвакуации.
Эвакуация в Сходнице: фото ГСЧС
Подтопленные домовладения на Львовщине / Фото Максим Козицкий
Подтопленные домовладения на Львовщине / Фото Максим Козицкий
В комментарии "Суспильному" поселковый председатель Сходницы Иван Пиляк рассказал, что в поселке есть поваленные деревья, разрушены два моста, также повреждены частные автомобили.
Уровень воды начал спадать,
– сказал он.
В селе Сходница поднялся уровень воды в реке: смотрите видео
В Стрыйском районе размыло дорогу
Кроме этого, по словам Козицкого, в селе Урыч Стрыйского района размыта дорога. На дороге есть поваленные деревья, частично обрушенный мост через реку, что заблокировало выезд из села.
Размытая дорога в селе Урыч / Фото Максим Козицкий
Размытая дорога в селе Урыч / Фото Максим Козицкий
Столицу также подтопило из-за дождя, а в Херсонской области продолжается эвакуация
- 10 июня Киев накрыла мощная гроза со ливнем и градом. В результате в столице подтопило участки дорог на 6 улицах.
- Заметим, что 11 июня дожди и грозы покроют всю Украину. Больше всего непогода будет бурлить в западных регионах, в отдельных районах южных областей, а также в Житомирской, Херсонской и Запорожской областях.
- Однако самая тяжелая ситуация, конечно, в Херсонской области, а также в Николаевской области. Там в результате подрыва Каховской ГЭС затоплены около 80 населенных пунктов.
- Вечером 10 июня Владимир Зеленский сообщил, что из этих регионов удалось эвакуировать более 3 тысяч человек и эвакуация продолжается. Однако из-за бездействия российских захватчиков оно происходит только на подконтрольных Украине территориях. Украинским защитникам удается проводить операции в некоторых населенных пунктах оккупированного левобережья Херсона, но, к сожалению, этого мало. В водяной ловушке остаются тысячи людей, ожидающих помощи от мир. Россияне не только не проводят эвакуации, но и обстреливают тех, кто пытается спастись.