Дожди, грозы и жара до 32 градусов: прогноз погоды на 20 июля

Погода в Украине в воскресенье, 20 июля. будет облачной с прояснениями. В части областей синоптики прогнозируют осадки, также кое-где пройдут грозы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. По сравнению с прошлыми днями температура будет несколько выше.

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Погода на 20 июля

По данным Укргидрометцентра, в северных, днем и в центральных, Одесской и Николаевской областях пройдут кратковременные дожди. Кроме того, местами возможны грозы. На остальной территории осадков не прогнозируют.

Ветер будет двигаться в западном и юго-западном направлениях со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура ночью будет от 14 до 19 градусов тепла, днем она будет колебаться от 20 до 25 градусов тепла.

Также на юге и востоке ночью ожидается температура от 17 до 22 градусов тепла, днем он 27 до 32 градусов тепла. В Карпатах ночью будет от 9 до 14 градусов тепла, а днем от 17 до 22 градусов тепла.

Какой будет погода в крупных городах?

Киев +22...+24;

Ужгород +25...+27;

Львов +22...+24;

Ивано-Франковск +22...+24;

Тернополь +22...+24;

Черновцы +23...+25;

Хмельницкий +22...+24;

Луцк +22...+24;

Ровно +21...+23;

Житомир +22...+24;

Винница +24...+26;

Одесса +25...+27;

Николаев +29...+31;

Херсон +29...+31;

Симферополь +29...+31;

Кропивницкий +25...+27;

Черкассы +24...+26;

Чернигов +22...+24;

Сумы +23...+25;

Полтава +25...+27;

Днепр +27...+29;

Запорожье +29...+31;

Донецк +28...+30;

Луганск +28...+30;

Харьков +29...+31.



Прогноз погоды на 20 июля 2025 года / Карта Укргидрометцентра