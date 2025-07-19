Дожди, грозы и жара до 32 градусов: прогноз погоды на 20 июля
Погода в Украине в воскресенье, 20 июля. будет облачной с прояснениями. В части областей синоптики прогнозируют осадки, также кое-где пройдут грозы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. По сравнению с прошлыми днями температура будет несколько выше.
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Погода на 20 июля
По данным Укргидрометцентра, в северных, днем и в центральных, Одесской и Николаевской областях пройдут кратковременные дожди. Кроме того, местами возможны грозы. На остальной территории осадков не прогнозируют.
Ветер будет двигаться в западном и юго-западном направлениях со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура ночью будет от 14 до 19 градусов тепла, днем она будет колебаться от 20 до 25 градусов тепла.
Также на юге и востоке ночью ожидается температура от 17 до 22 градусов тепла, днем он 27 до 32 градусов тепла. В Карпатах ночью будет от 9 до 14 градусов тепла, а днем от 17 до 22 градусов тепла.
Какой будет погода в крупных городах?
- Киев +22...+24;
- Ужгород +25...+27;
- Львов +22...+24;
- Ивано-Франковск +22...+24;
- Тернополь +22...+24;
- Черновцы +23...+25;
- Хмельницкий +22...+24;
- Луцк +22...+24;
- Ровно +21...+23;
- Житомир +22...+24;
- Винница +24...+26;
- Одесса +25...+27;
- Николаев +29...+31;
- Херсон +29...+31;
- Симферополь +29...+31;
- Кропивницкий +25...+27;
- Черкассы +24...+26;
- Чернигов +22...+24;
- Сумы +23...+25;
- Полтава +25...+27;
- Днепр +27...+29;
- Запорожье +29...+31;
- Донецк +28...+30;
- Луганск +28...+30;
- Харьков +29...+31.
Прогноз погоды на 20 июля 2025 года / Карта Укргидрометцентра