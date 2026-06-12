Жара до +33, но грозовые дожди и шквалы охватят большинство регионов: какая погода будет на выходных

В ближайшие выходные в Украине сохранится умеренно тёплая погода, близкая к климатической норме. В то же время из-за прохождения атмосферных фронтов в некоторых регионах ожидаются дожди, грозы и порывы ветра.

Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.

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Какая будет погода на выходных?

Суббота, 13 июня

В западных областях возможен слабый туман, днем ожидаются кратковременные дожди, местами они будут сопровождаться грозами. Ночью температура воздуха составит +6...+12 градусов, а днем будет колебаться в пределах +17...+22 градусов.

В северных областях в ночные и утренние часы возможны дожди различной интенсивности, а также гроза. Температура воздуха ночью будет +11...+17 градусов, днем столбики термометров будут показывать около +18...+23 градусов.

В центральных областях ночью возможен незначительный дождь, зато днем существенных осадков не будет. В ночные часы температура воздуха будет колебаться в диапазоне +12...+18 градусов, а днем будет повышение до +22...+27 градусов.

В южных областях и в Крыму только в дневное время в Приазовье пройдут грозовые ливни. Температура воздуха ночью составит +12…+18 градусов,, а днем поднимется до +22…+27 градусов,, в Приазовье и Крыму будет до +30 градусов.

В восточных областях прогнозируют грозовые дожди с градом и шквалами. Ночью температура воздуха будет +13…+19 градусов, а днем составит +28…+33 градусов, а в Харьковской области ожидается до +23…+28 градусов.

Воскресенье, 14 июня

В западных регионах только утром и днем пройдут грозовые дожди со шквалами. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +10...+15 градусов, днем прогреется до +17...+22 градусов, а на Закарпатье повышение до +24 градусов.

В северных регионах только днем пройдут грозовые дожди со шквалами ветра. Ночью температура воздуха составит в диапазоне +8…+13 градусов, а днем столбики термометров поднимутся и будут показывать +19…+24 градусов.

В центральных регионах также только днем прогнозируются грозовые дожди, которые будут сопровождаться шквалами. Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов, а днем ощутимо повысится до около +22…+27 градусов.

Только в южных регионах в эти сутки ожидается преимущественно сухая погода, без дождей и шквалистого ветра. В ночное время температура воздуха составит +11...+17 градусов, а уже днем показатели вырастут до +23...+28 градусов.

В восточных регионах будет преобладать сухая погода, только в Харьковской области возможны кратковременные грозовые дожди в дневное время. Температура воздуха ночью составит +11...+17 градусов, а днем она составит +23...+28 градусов.

Кстати, вскоре после жаркого периода начнет поступать более прохладный воздух. Это будет сопровождаться дождями и грозами в ряде областей. Впрочем, значительного похолодания на территории страны пока не прогнозируют.